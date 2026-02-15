ΔΕΘ: Το πρώτο δημοτικό δημοψήφισμα στην Ελλάδα για Μητροπολιτικό Πάρκο ζητούν οι πολίτες

Η Θεσσαλονίκη προετοιμάζεται για ένα ιστορικό γεγονός. Ειδικότερα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι πολίτες ζητούν τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος, με αντικείμενο τη μετατροπή του χώρου της ΔΕΘ σε Μητροπολιτικό Πάρκο.

Η πρωτοβουλία, που συγκεντρώνει υπογραφές από χιλιάδες δημότες, επιταχύνει τις διαδικασίες, καθώς οι αλλαγές στον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενδέχεται να περιορίσουν στο μέλλον τη δυνατότητα άμεσης συμμετοχής των πολιτών σε αποφάσεις για τον δημόσιο χώρο.

Συγκεντρώθηκαν οι υπογραφές

Όπως αναφέρουν στο Newsbomb.gr μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος για την ανάπλαση της ΔΕΘ, ο απαιτούμενος αριθμός των 23.000 υπογραφών έχει ήδη συγκεντρωθεί και ξεπεραστεί. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η υποβολή του αιτήματος, ώστε το θέμα να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης.

Η Ελένη Ιωαννίδου, μέλος της οργανωτικής επιτροπής δημοψηφίσματος για τον χώρο της ΔΕΘ δηλώνει στο Newsbomb.gr: «Βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά στον αριθμό των 23.000 χιλιάδων υπογραφών δημοτών του δήμου Θεσσαλονίκης που αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου των δημοτών. Οπότε, σύμφωνα με τον υπάρχοντα νόμο για τα δημοψηφίσματα, μόλις συμπληρωθεί αυτός ο αριθμός – δηλαδή πολύ σύντομα – θα καταθέσουμε το αίτημα διενέργειας δημοψηφίσματος στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης.

Τι αφορά το αίτημα για το δημοψήφισμα

Το δημοψήφισμα αφορά τη δημιουργία ενός πραγματικού Μητροπολιτικού Πάρκου στον χώρο της ΔΕΘ. Ένα πάρκο υψηλού πράσινου, πολιτισμού και άθλησης, χωρίς νέες κατασκευές. Θα παραμείνουν πέντε περίπτερα με μεγάλη αρχιτεκτονική αξία, για ήπιες εκθέσεις και πολιτιστικές δραστηριότητες, ενώ οι βαριές εκθέσεις θα μεταφερθούν σε δημόσιο οικόπεδο στη Σίνδο.

Είχε ζητηθεί από την σημερινή δημοτική διοίκηση να συμμετέχει στην διαμόρφωση ερωτήματος και συνολικά στην προσπάθεια αυτή ωστόσο δεν υπήρξε αποδοχή και για αυτό η οργανωτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από 70 συλλογικότητες και φορείς προχώρησε στην συλλογή των υπογραφών όπως ορίζει ο νόμος.

Η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου είναι αναγκαία για τη Θεσσαλονίκη, που έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά πρασίνου στην Ευρώπη. Έχει πολύ υψηλή ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία προκαλεί 1.500 πρώιμους θανάτους κάθε χρόνο. Έχει επίσης πολύ μεγάλη άνοδο της θερμοκρασίας κάθε καλοκαίρι και ελάχιστους πλέον ελεύθερους δημόσιους χώρους. Το μέλλον της ΔΕΘ διαχειρίζεται το υπερταμείο που μοναδικό στόχο την κερδοφορία και πιθανόν την ιδιωτικοποίηση τμημάτων του χώρου ενώ ο χώρος πρέπει να παραμείνει δημόσιος και να αξιοποιηθεί για το περιβαλλοντικό και κοινωνικό όφελος υπέρ των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης»

Ο Κώστας Νικολάου, μέλος της οργανωτικής επιτροπής δημοψηφίσματος για τον χώρο της ΔΕΘ, διδάκτωρ - Περιβαλλοντολόγος, προσθέτει στο Newsbomb.gr: «Η προσπάθεια του δημοψηφίσματος αξιοποιεί τις διατάξεις του νόμου για την τοπική αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με τον οποίο, αν το 10% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους ζητήσει δημοψήφισμα, ο δήμος υποχρεούται να το διεξαγάγει.

Η οργανωτική επιτροπή, με δεκάδες φορείς, έτρεξε για να συγκεντρώσει τις υπογραφές. Όλα ξεκίνησαν όταν η κυβέρνηση σχεδίαζε στον χώρο της ΔΕΘ ένα project real estate με πέντε μεγαθήρια, μεταξύ των οποίων ξενοδοχείο και εμπορικό κέντρο, που θα κατέστρεφαν όλο τον χώρο. Επομένως με όλα αυτά δεν υπήρχε χώρος για να γίνει ένα αξιοπρεπές πάρκο.

Η πρωτοβουλία δημιουργήθηκε για να μετατραπεί όλη η ΔΕΘ σε Μητροπολιτικό Πάρκο πρασίνου και πολιτισμού, διατηρώντας 3-5 κτήρια με ιστορική και αρχιτεκτονική αξία. Η πόλη χρειάζεται ένα πυκνό αστικό δάσος για να μπορέσει να αναπνεύσει και να αντιμετωπίσει τις επίπτωσης της κλιματικής κρίσης και να έχουμε και καθαρό αέρα. Θεωρώ ότι θα πετύχουμε να γίνει δημοψήφισμα και αυτό θα το κερδίσουμε όλοι μαζί».

Επιτάχυνση διαδικασιών λόγω αλλαγής νόμου

Τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής βιάζονται, καθώς η κυβέρνηση προτείνει νέες ρυθμίσεις στον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα περιορίζουν τη δυνατότητα των πολιτών να εκφράζονται. Ο ισχύων νόμος 4555/2018 προβλέπει ότι ένα δημοτικό ή περιφερειακό δημοψήφισμα μπορεί να διεξαχθεί με αίτηση τουλάχιστον 10% των εγγεγραμμένων εκλογέων, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο υποχρεούται να εισαγάγει το αίτημα εντός ενός μήνα. Στη συνέχεια, το συμβούλιο καθορίζει το ερώτημα, τις απαντήσεις και τον χαρακτήρα του δημοψηφίσματος.

Η νέα πρόταση του Κώδικα καταργεί αυτή τη δυνατότητα, καθώς απαιτείται πλέον πλειοψηφία 2/3 του δημοτικού συμβουλίου και τα δημοψηφίσματα αποκτούν μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Μέτρα ασφαλείας εν όψει της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ. Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ) Eurokinissi

Η πρόταση της Οργανωτικής Επιτροπής

Η πρωτοβουλία των πολιτών προτείνει:

• Δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου υψηλού πρασίνου και πολιτισμού στη ΔΕΘ

• Διατήρηση πέντε σημαντικών περιπτέρων για ήπιες εκθεσιακές και πολιτιστικές δραστηριότητες

• Μεταφορά των μεγάλων εκθέσεων σε νέα εγκατάσταση σε δημόσιο οικόπεδο στη Σίνδο

Όσες και όσοι ψηφίζουν στον Δήμο Θεσσαλονίκης, μπορούν να υπογράψουν ηλεκτρονικά για τι δημοψήφισμα στον παρακάτω σύνδεσμο: parkodeth.gr