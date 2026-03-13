Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Μαρτίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 13 Μαρτίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Νάρκες στην παγκόσμια οικονομία
Ελεύθερος Τύπος: Ο πόλεμος παγώνει την αφορά ακινήτων
Η Καθημερινή: Γολγοθάς οι μεταβιβάσεις
Τα Νέα: "Μην το παίξετε ότι είστε ήρωες"
