Μέγαρο Μαξίμου: «Ο Μητσοτάκης διαμορφώνει την ατζέντα με βάση το συμφέρον της πατρίδας»

Ο πρωθυπουργός έκλεισε τα σενάρια πρόωρων εκλογών και άμεσου ανασχηματισμού - Τι λένε στο Μαξίμου για Σαμαρά, Ανδρουλάκη και δημοσκοπήσεις

Κώστας Τσιτούνας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης

  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποκλείει τα σενάρια πρόωρων εκλογών και ανασχηματισμού, επιμένοντας στην πολιτική σταθερότητα μέχρι το τέλος της τετραετίας.
  • Η κυβέρνηση κινείται με βάση τα συμφέροντα της πατρίδας και της κοινωνικής συνοχής, αντιμετωπίζοντας άμεσα τις γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις.
  • Το Μέγαρο Μαξίμου απορρίπτει τις κυβερνήσεις συνεργασίας και κριτικάρει τις πολιτικές επιλογές άλλων πολιτικών αρχηγών, όπως του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αντώνη Σαμαρά.
  • Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν άνοδο της ΝΔ, αυξημένη εμπιστοσύνη στον Μητσοτάκη και προτίμηση της σταθερότητας από τους πολίτες, χωρίς όμως η κυβέρνηση να κινείται βάσει αυτών.
  • Η προσπάθεια διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρουλάκη θεωρείται ότι ενισχύει τη Νέα Δημοκρατία, καθώς προκαλεί αμφιβολίες στους υποστηρικτές του ΠΑΣΟΚ.
Συνεργάτες του πρωθυπουργού μετά και την χθεσινή του συνέντευξη στο iefimerida επισημαίνουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε ότι διαμορφώνει για άλλη μια φορά την πολιτική ατζέντα με βάση τα συμφέροντα της χώρας και ότι θα παραμείνει θεσμικός μέχρι την εξάντληση της τετραετίας.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παίρνει πρωτοβουλίες και κινείται με βάση το συμφέρον της πατρίδας, των πολιτών και της κοινωνικής συνοχής υπό το βάρος μιας νέας παγκόσμιας κρίσης που κλήθηκε να διαχειριστεί», λένε οι συνομιλητές του πρωθυπουργού.

Από τα όσα είπε στη χθεσινή του συνέντευξη γίνεται σαφές ότι οι αντιδράσεις της κυβέρνησης στη γεωπολιτική σκακιέρα ήταν άμεσες όπως και για τη θωράκιση της οικονομίας, όπου όμως γίνονται βήμα-βήμα, ώστε να μην κινδυνεύσει η χώρα ξανά με δημοσιονομικό εκτροχιασμό.

«Ο πρωθυπουργός τηρεί το λόγο του»

Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης παραμένει αταλάντευτος στις βασικές του αρχές θέλοντας να αποδείξει ότι για άλλη μία φορά τηρεί το λόγο του προς τους πολίτες και στο πλαίσιο αυτό έκοψε κατηγορηματικά τα σενάρια πρόωρων εκλογών και ανασχηματισμού, αποφεύγοντας τις όποιες τυχοδιωκτικές κινήσεις θα δημιουργούσαν πρόβλημα στη χώρα.

«Απορρίπτω κατηγορηματικά οποιαδήποτε συζήτηση για πρόωρες εκλογές λόγω δημοσκοπικής ανάκαμψης», δήλωσε χαρακτηριστικά και ξεκαθάρισε: «η πολιτική σταθερότητα αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα στη χώρα, πώς θα οδηγήσω τη χώρα στους επόμενους μήνες σε πρόωρες εκλογές, διακινδυνεύοντας ακριβώς αυτό το επιχείρημα, το οποίο πράγματι δείχνει στους πολίτες ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί γρήγορα να πάρει αποφάσεις και να δράσει προς όφελος των Ελλήνων πολιτών».

«Όχι σε κυβερνήσεις συνεργασίας»

Παράλληλα, και με δεδομένο ότι βρισκόμαστε ένα χρόνο πριν τις εθνικές εκλογές, κάλεσε τους πολίτες να αναλογιστούν τι θα συνέβαινε αν είχαμε μία κυβέρνηση συνεργασίας και έπρεπε να συνεννοηθεί με άλλους πολιτικούς αρχηγούς για το αν πχ θα στείλει ή όχι η Ελλάδα φρεγάτες στην Κύπρο.

Σε αυτό το σημείο από το Μέγαρο Μαξίμου στηλιτεύουν τη στάση των υπολοίπων πολιτικών αρχηγών λέγοντας ότι «οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί καταφεύγουν σε πολιτικές επιλογές που βρίσκονται μακριά από το χώρο που κινείται σήμερα η ελληνική κοινωνία, όπως ο κ. Ανδρουλάκης στο Στρασβούργο, ο κ. Κουτσούμπας στο Σύνταγμα και οι υπόλοιποι στη Βουλή, σε μια επιχείρηση να επαναφέρουν θέματα στο δημόσιο διάλογο για τα οποία η κυβέρνηση έχει τοποθετηθεί επανηλλειμένως και έχει λάβει πρωτοβουλίες».

Απάντηση Μαξίμου σε Σαμαρά

Στο κάδρο της σκληρής κριτικής του Μαξίμου μπαίνει και ο Αντώνης Σαμαράς: «Στην ίδια κατεύθυνση και ο κ. Σαμαράς, τον οποίο διαψεύδει συνεχώς η πραγματικότητα, καθώς η πολιτική μας έχει τα εντελώς αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που υποστηρίζει ο ίδιος».

Πώς διαβάζει η κυβέρνηση τις δημοσκοπήσεις;

Κυβερνητικά στελέχη σχολιάζοντας και τις μετρήσεις κοινής γνώμης τονίζουν ότι όλα αυτά αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις όπου η ΝΔ εμφανίζει άνοδο:

«Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και δημοσκοπικά. Και εννοείται πως η κυβέρνηση δεν κινείται με βάση τις δημοσκοπήσεις, όπως ξεκαθάρισε και ο πρωθυπουργός κόβοντας τη συζήτηση για πρόωρες εκλογές, ωστόσο όλες οι τελευταίες μετρήσεις της κοινής γνώμης το τελευταίο διάστημα έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά: Αξιοσημείωτη άνοδο των ποσοστών της ΝΔ, διπλάσια διαφορά από τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, αποδοχή των κινήσεων της κυβέρνησης μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αύξηση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη και ισχνά αποτελέσματα για τα υπό σχεδιασμό νέα κόμματα».

Στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου διαβάζουν με προσοχή και τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων και σημειώνουν: «Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως η θετική αξιολόγηση μεταξύ των «αποσυσπειρωμένων» ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος (64% στην Pulse) ή επιλογή της σταθερότητας από την πλειοψηφία των πολιτών (55,1% λέει ότι θα ψηφίσει για σταθερότητα στην Opinion Poll)».

Στο στόχαστρο της κριτικής της κυβέρνησης μπαίνει και ο Νίκος Ανδρουλάκης:

«Ο τρόπος που επιχειρεί να κάνει διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ ενισχύει τη διεύρυνση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί όσοι σοβαροί άνθρωποι ακόμα θέλουν να ακούσουν -και δεν είναι λίγοι που στηρίζουν το ΠΑΣΟΚ ή μπορεί να είναι κοντά στο ΠΑΣΟΚ, μπορεί να είναι και μέσα στο ΠΑΣΟΚ και στελέχη- βλέπουν τα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται σε αυτή την προσπάθεια διεύρυνσης ο κ. Ανδρουλάκης αρχίζουν και έχουν και δεύτερες και τρίτες σκέψεις για το αν θα πρέπει να συνεχίσουν να στηρίζουν ή να παραμένουν εκεί».

