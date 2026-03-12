Η κρίση στο Ιράν και ο σχεδιασμός για εκλογές: Οι παράγοντες που σταθμίζει ο Μητσοτάκης

Μήνυμα πως η κατάσταση δεν θα ξεφύγει σε καμία περίπτωση από τον έλεγχο, από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν κατά της αισχροκέρδειας

Δημήτρης Κοτταρίδης

Η κρίση στο Ιράν και ο σχεδιασμός για εκλογές: Οι παράγοντες που σταθμίζει ο Μητσοτάκης
Eurokinissi
Snapshot
  • Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή και είναι έτοιμη να παρέμβει αν χρειαστεί για την προστασία της ελληνικής οικονομίας.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε άμεσα μέτρα για την ασφάλεια της χώρας και τη γεωπολιτική της θέση, όπως η αποστολή φρεγατών και F16 στην Κύπρο και η εγκατάσταση συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο.
  • Στόχος της κυβέρνησης είναι να περιορίσει το κύμα ακρίβειας στην αγορά και να ελαφρύνει τις επιπτώσεις στον τουρισμό και τις ακτοπλοϊκές μεταφορές.
  • Παρά τη θετική δυναμική για τη Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν προτίθεται να αλλάξει τον προγραμματισμό για τον χρόνο των εκλογών.
  • Το ενδεχόμενο ανασχηματισμού παραμένει ανοιχτό, αλλά θεωρείται δύσκολο να πραγματοποιηθεί εν μέσω της τρέχουσας κρίσης.
Snapshot powered by AI

Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν και τις επιπτώσεις που υπάρχουν στην ελληνική οικονομία και είναι έτοιμη να παρέμβει εκ νέου, αν αυτό χρειαστεί, τονίζουν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι οι ανακοινώσεις των μέτρων επρόκειτο να γίνουν την Παρασκευή, αποφασίστηκε πως το αρμόδιο επιτελείο θα έπρεπε να κινηθεί άμεσα στέλνοντας και ένα μήνυμα πως η κατάσταση δεν θα ξεφύγει σε καμία περίπτωση από τον έλεγχο.

Ο στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά την έναρξη του πολέμου ήταν διπλός. Πρώτον να υπάρχει άμεση αντίδραση και με συγκεκριμένες ενέργειες να διασφαλιστεί τόσο η ασφάλεια της χώρας όσο και η σημαντική γεωπολιτική της θέση στην ευρύτερη περιοχή. Κάτι που επετεύχθη με την αποστολή των φρεγατών και των F-16 στην Κύπρο, πριν καν «ξυπνήσουν» οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, αλλά και την τοποθέτηση της συστοιχίας των Patriots στην Κάρπαθο.

Το δεύτερο που ήθελε να πετύχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν να περιορίσει, όσο μπορεί αλλά και το συντομότερο δυνατό, ένα πιθανό τσουνάμι ακρίβειας στην αγορά. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες, όπως μαθαίνω, θα έχουν και συνέχεια καθώς σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν πρόκειται να ηρεμήσει σύντομα. Ήδη στην κυβέρνηση εξετάζουν τρόπους για να περιοριστούν οι επιπτώσεις στον τουρισμό ενώ σε συμφωνία με τις εταιρίες θα καταβληθεί προσπάθεια να μην υπάρξουν υπέρογκες αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Στο Μαξίμου, τα τελευταία χρόνια έχουν καταβάλει μεγάλη προσπάθεια ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών, κάτι που όμως, δυστυχώς, δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα λόγω της ακρίβειας. Στο αφήγημά του το επόμενο διάστημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να υποστηρίζει πως παρά τα προβλήματα δεν υπάρχει άλλος που θα μπορεί να αντιμετωπίσει ανάλογη κρίση, όπως εξάλλου έγινε και με την πανδημία, την απόπειρα εργαλοιοποίησης του μεταναστευτικού στον Έβρο από την Τουρκία αλλά και την ενεργειακή κρίση όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Την άποψη αυτή φαίνεται να συμμερίζεται και μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας όπως αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις που δίνουν μεγάλο προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία έναντι των κομμάτων της αντιπολίτευσης ενώ για πρώτη φορά μετά από καιρό, το κυβερνών κόμμα στην πρόθεση ψήφου ξεπερνά το 31%, πάνω από το ποσοστό που έλαβε στις ευρωεκλογές.

Αυτή η δυναμική, πάντως, δεν φαίνεται να έχει πείσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αλλάξει άποψη όσον αφορά τον χρόνο των εκλογών. Σύμφωνα με πληροφορίες πληθαίνουν οι συνεργάτες του που του εισηγούνται πως θα πρέπει να βρει ένα παράθυρο ευκαιρίας και με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή να οδηγήσει τη χώρα στις κάλπες σύντομα. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχουν και αυτοί που εκτιμούν πως αν προχωρήσει σε αυτή την κίνηση η χώρα ενδέχεται να μπει σε περιπέτειες σε μια πολύ δύσκολη περίοδο ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει μεγάλο πρόβλημα να πείσει τους πολίτες γιατί αποφάσισε να αλλάξει στάση.

Στέλεχος της κυβέρνησης και από τους πιο στενούς του συνεργάτες μιλώντας στο Νewsbomb, πάντως, ξεκαθάριζε πως «ο Μητσοτάκης θα παραμείνει, όπως πάντα, θεσμικός και δεν πρόκειται να αλλάξει θέση. Θα βγάλει τη χώρα και από αυτή την κρίση και μετά θα ζητήσει από τον ελληνικό λαό να τον αξιολογήσει».

Το σενάριο που ακόμα όμως παραμένει ανοιχτό είναι αυτό του ανασχηματισμού αν και προσωπικά πλέον, με όσα συμβαίνουν, δεν θα έβαζα και το χέρι μου στη φωτιά καθώς, πολύ δύσκολα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορούσε να προχωρήσει σε αλλαγές προσώπων εν μέσω κρίσης, αν και για κάποια, όχι πολλά, από τα κυβερνητικά στελέχη πολύ θα ήθελε να τα στείλει σπίτι τους.

