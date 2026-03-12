Χρυσοχοϊδης για πιθανά χτυπήματα στην Ελλάδα λόγω Ιράν: Επαγρύπνηση και παρακολούθηση

Τα μέτρα που λαμβάνονται στη χώρα μας σχετικά με ενδεχόμενες τρομοκρατκές επιθέσεις με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν, ανέλυσε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά 90.1 ερωτηθείς αν υπάρχουν πληροφορίες για τρομοκρατικές επιθέσεις λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή o υπουργός απάντησε:

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που εφάπτεται στο περιβάλλον της φωτιάς, είμαστε πάρα πολύ κοντά στα γεγονότα, είμαστε το σύνορο της Ευρώπης και άρα εκ των πραγμάτων είμαστε σε μια επικίνδυνη ζώνη και δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το επαγρυπνούμε. Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια της χώρας εννοώ σύνορα, εννοώ πληροφορίες, εννοώ έλεγχοι στις εισόδους της χώρας, και βεβαίως στο εσωτερικό της χώρα η επαγρύπνηση και η παρακολούθηση όλων εκείνων των ευαίσθητων στόχων που πιθανόν να αποτελέσουν αντικείμενο διεκδίκησης από κάποιους. Υπάρχει συνεργασία και διακρατική αλλά και σε επίπεδο ΕΕ με την Europol και όλα τα όργανά της και ταυτόχρονα διμερή συνεργασίες με τις χώρες του Κόλπου σε επίπεδο πληροφοριών και ότι άλλο απαιτείται για να έχουμε μια διαρκή ροή πληροφοριών.

Ερωτηθείς αν παρακολουθούνται βασικοί ύποπτοι επισήμανε:

Δεν έχουμε στη χώρα μας τέτοιου είδους προβλήματα, κατά καιρούς εμφανίζονται κάποιοι ύποπτοι αλλά σε γενικές γραμμές η χώρα δεν φιλοξενεί τέτοιου είδους στοιχεία χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εμείς είμαστε εκτός κινδύνου. Είμαστε σε μια εγρήγορση και μια επαγρύπνηση που αφορά τη χώρα όχι το υπουργείο του Πολίτη, αφορά όλους μας .

