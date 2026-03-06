Χρυσοχοΐδης: «Υπήρχαν προσπάθειες για ενέργειες στην Ελλάδα από κατευθυνόμενους από το Ιράν»

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μίλησε για τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει η Ελλάδα επειδή βρίσκεται κοντά στη ζώνη του πολέμου, ενώ αναφέρθηκε και σε προσπάθειες που έγιναν από ανθρώπους που κατευθύνονταν από το Ιράν για να δημιουργηθούν καταστάσεις.

«Κάποιοι, με εντολή κάποιων που φέρονται ότι κινούνταν από το Ιράν, είχαν προσπαθήσει να κάνουν ενέργειες. Ήθελαν να δημιουργήσουν προβλήματα σε μικρούς στόχους ενδιαφέροντος άλλων χωρών, χρησιμοποιώντας και Έλληνες και αλλοδαπούς» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Οσον αφορά στον πόλεμο, είπε ότι «κίνδυνοι υπάρχουν δυνητικά στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη» προτάσσοντας ως κύρια γραμμής «άμυνας» την «προστασία των συνόρων μας».

«Προστατεύουμε τα σύνορά μας, προχωράμε στη φύλαξη στόχων εντός της χώρας, που είναι πολύ ευαίσθητοι, ενώ οι πράκτορές μας προσπαθούν να αντλούν πληροφορίες και να συνεργάζονται με τις Αρχές άλλων χωρών» πρόσθεσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.