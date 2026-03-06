Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν: «Παραδοθείτε ή θα πεθάνετε όλοι»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας και ειδικά προς τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, καλώντας τους να καταθέσουν τα όπλα διαφορετικά – όπως είπε – θα αντιμετωπίσουν «εγγυημένο θάνατο», την ώρα που οι αμερικανικές επιθέσεις κατά της Τεχεράνης εντείνονται.

Η ένταση κλιμακώθηκε μετά τη νέα επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν το βράδυ της Πέμπτης, όταν – σύμφωνα με δυτικές πηγές – πραγματοποίησε τη «σφοδρότερη μέχρι σήμερα ομοβροντία» εναντίον του Ισραήλ και συμμάχων των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο. Η Τεχεράνη εκτόξευσε εκατοντάδες drones και πυραύλους προς αραβικές χώρες της περιοχής, απειλώντας ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να επεκταθεί ακόμη περισσότερο.

Καπνοί υψώθηκαν πάνω από το Ριάντ, πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και πάνω από τη μαρίνα Yas Marina στο Άμπου Ντάμπι, έναν από τους πιο γνωστούς προορισμούς των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπου τραυματίστηκαν έξι άνθρωποι.

Το Ιράν είχε προηγουμένως προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ θα «μετανιώσουν πικρά» για την καταστροφή ενός από τα πολεμικά του πλοία, γεγονός που αποτέλεσε την αφορμή για τη νέα κλιμάκωση.

Trump urged members of Iran’s regime to surrender or face death



"You'll be perfectly safe, or you'll face absolutely guaranteed death."



"The Iranian people should take back your country!" pic.twitter.com/uhIvkOZKqA — Open Source Intel (@Osint613) March 5, 2026

Έκκληση για παράδοση και «πλήρη ασυλία»

Μιλώντας στον Λευκό Οίκο, παρουσία της ομάδας της Ίντερ Μαϊάμι του Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε έκκληση προς τα μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, τον ιρανικό στρατό και την αστυνομία να εγκαταλείψουν το καθεστώς.

«Καλώ για ακόμη μία φορά όλα τα μέλη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, τον στρατό και την αστυνομία να καταθέσουν τα όπλα. Τώρα είναι η στιγμή να σταθείτε στο πλευρό του ιρανικού λαού και να βοηθήσετε να πάρει πίσω τη χώρα του», δήλωσε.

Παράλληλα υποστήριξε ότι όσοι εγκαταλείψουν το καθεστώς θα λάβουν πλήρη ασυλία. «Θα έχετε την ευκαιρία, μετά από τόσα χρόνια, να πάρετε πίσω τη χώρα σας. Αποδεχθείτε την ασυλία, θα σας δοθεί ασυλία. Θα είστε απολύτως ασφαλείς ή θα αντιμετωπίσετε βέβαιο θάνατο – και δεν θέλω να το δω αυτό», πρόσθεσε.

«Είναι αργά για διαπραγματεύσεις»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ιράν έχει ήδη επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να επιτευχθεί συμφωνία και να τερματιστούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Μας τηλεφωνούν και ρωτούν πώς μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία. Τους απάντησα ότι είναι λίγο αργά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ εμφανίζονται πλέον πιο αποφασισμένες να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι το ιρανικό ναυτικό έχει ουσιαστικά καταστραφεί, ισχυριζόμενος ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 24 πλοία μέσα σε τρεις ημέρες. «Δεν έχουν αεροπορία, δεν έχουν αντιαεροπορική άμυνα», δήλωσε, τονίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις μαζί με το Ισραήλ «διαλύουν πλήρως τον εχθρό».

Νέα φάση επιχειρήσεων κατά του Ιράν

Την ίδια ώρα, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι περνούν «στην επόμενη φάση της επιχείρησης» κατά του Ιράν, με στόχο – όπως ανέφεραν – την περαιτέρω αποδυνάμωση του καθεστώτος και των στρατιωτικών του δυνατοτήτων.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν «στρατηγικά απομονώσει» το Ιράν και το έχουν φέρει σε επίπεδο αδυναμίας «χωρίς προηγούμενο».

«Χτυπάμε το Ιράν χωρίς διακοπή και η επιχείρηση εξελίσσεται με τον ρυθμό που είχαμε σχεδιάσει», σημείωσε.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ άσκησε κριτική στη βρετανική κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, επειδή – όπως είπε – δεν επέτρεψε από την πρώτη ημέρα τη χρήση βρετανικών βάσεων για επιθέσεις κατά του Ιράν.

Προειδοποίησε μάλιστα ότι η στρατιωτική πίεση θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. «Η ισχύς πυρός πάνω από το Ιράν και την Τεχεράνη πρόκειται να αυξηθεί δραματικά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ ενισχύουν την παρουσία τους με περισσότερα μαχητικά αεροσκάφη, στρατιωτικές δυνατότητες και συχνότερες αποστολές βομβαρδιστικών.

Διαβάστε επίσης