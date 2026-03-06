Explainer: Ο πραγματικός στόχος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή - Κίνα, Ιράν, Πακιστάν και...Ελλάδα

Η πιθανότητα ανάδειξης μιας ιρανικής κυβέρνησης περισσότερο φιλικής προς τη Δύση θεωρείται επιθυμητή, ιδιαίτερα εάν το Ιράν μπορούσε να ενταχθεί σε έναν ευρύτερο γεωπολιτικό άξονα που περιλαμβάνει την Ινδία, το Ισραήλ, την Ελλάδα και την Κύπρο

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Explainer: Ο πραγματικός στόχος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή - Κίνα, Ιράν, Πακιστάν και...Ελλάδα

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ (αριστερά) συνομιλεί με την επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, ενώ επιβλέπει την «Επιχείρηση Epic Fury» στο Mar-a-Lago στις 28 Φεβρουαρίου 2026 στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα

Getty Images North America
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται διαρκώς, ενδιαφέρον έχει μια πιο διεισδυτική ματιά στα βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης.

Ο Άρεφ Αλομπέιντ Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ειδικός σε θέματα Μέσης Ανατολής ο οποίος πριν από σχεδόν δύο χρόνια είχε αναλύσει στο Newsbomb.gr τις εξελίξεις στο Ιράν έδωσε πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις στο ερώτημα: Γιατί εντείνεται η πίεση κατά του Ιράν

Αναλυτικά ανέφερε:

Η διατήρηση των κρατών της Μέσης Ανατολής σε κατάσταση πολιτικής, στρατιωτικής και οικονομικής αδυναμίας έχει αποτελέσει διαχρονικά βασικό άξονα της στρατηγικής ασφάλειας των ισραηλινών κυβερνήσεων, στο όνομα της εθνικής ασφάλειας . Στο πλαίσιο αυτό, η περιφερειακή άνοδος του Ιράν θεωρήθηκε εξαρχής απειλή για την ισορροπία ισχύος στην περιοχή.

Παρά ταύτα, η σταδιακή είσοδος και εδραίωση της ιρανικής επιρροής μετά το 2003 σε χώρες όπως το Ιράκ, η Συρία, ο Λίβανος και η Υεμένη πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό με την ανοχή –αν όχι τη σιωπηρή συναίνεση– των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πολιτική ανάδειξη φιλοϊρανικών δυνάμεων στο Ιράκ μετά την πτώση του Σαντάμ Χουσεΐν, καθώς και η δυνατότητα της Χεζμπολάχ να επιχειρεί στη Συρία, γεγονός που δύσκολα θα μπορούσε να συμβεί χωρίς την έμμεση ανοχή τόσο της Ουάσιγκτον όσο και του Τελ Αβίβ.

Η μεταβολή της στάσης απέναντι στο Ιράν συνδέεται πρωτίστως με τη στρατηγική αναπροσαρμογή των ΗΠΑ, οι οποίες πλέον θέτουν ως υπέρτατη προτεραιότητα τον περιορισμό της ανόδου της Κίνα. Στο πλαίσιο αυτό, η Ουάσιγκτον επιδίωξε να περιορίσει κρίσιμες πηγές ενεργειακού εφοδιασμού του Πεκίνου, όπως φάνηκε αρχικά στην περίπτωση της Βενεζουέλας. Εκτιμάται ότι, μετά από μια ενδεχόμενη αποκλιμάκωση ή αναδιάταξη της κρίσης με το Ιράν, η Τεχεράνη θα παύσει να λειτουργεί ως βασικός προμηθευτής πετρελαίου για την κινεζική οικονομία.
Παράλληλα, η κρίση συνδέεται με τη γεωστρατηγική επιδίωξη περικύκλωσης και αναχαίτισης του Πακιστάν. Η πιθανότητα ανάδειξης μιας ιρανικής κυβέρνησης περισσότερο φιλικής προς τη Δύση θεωρείται επιθυμητή, ιδιαίτερα εάν το Ιράν μπορούσε να ενταχθεί σε έναν ευρύτερο γεωπολιτικό άξονα που περιλαμβάνει την Ινδία, το Ισραήλ, την Ελλάδα και την Κύπρο.

Το Πακιστάν, ως πυρηνική δύναμη, έχει τα τελευταία χρόνια ενισχύσει σημαντικά τις στρατιωτικές του δυνατότητες, ιδίως μετά τη σταδιακή απομάκρυνσή του από τις ΗΠΑ. Επιπλέον, η στρατηγική του συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία, η οποία φέρεται να περιλαμβάνει και στοιχεία πυρηνικής συνεργασίας, καταδεικνύει την πρόθεση του Ισλαμαμπάντ να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στη Μέση Ανατολή, ακόμη και σε αντιπαράθεση με το Ισραήλ.

Τέλος, καθίσταται σαφές ότι οι στρατηγικοί στόχοι του Ισραήλ παραμένουν κατά βάση περιφερειακοί, με έμφαση στη διαχείριση συμμαχιών χωρίς ουσιαστικές ανταποδοτικές δεσμεύσεις. Αντίθετα, οι αμερικανικοί σχεδιασμοί υπερβαίνουν τα όρια της Μέσης Ανατολής και εκτείνονται σε ένα παγκόσμιο γεωπολιτικό πλαίσιο που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την Κίνα, τη Γροιλανδία, την Κούβα, τη Βενεζουέλα και τη Συρία κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, η αναδιαμόρφωση της Μέσης Ανατολής εμφανίζεται ως αναγκαία, ακόμη και μέσω της συγκρότησης ανταγωνιστικών στρατοπέδων, εφόσον αυτά παραμένουν ελέγξιμα από την Ουάσιγκτον.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:38ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας: Πότε καθιερώθηκε - Το μήνυμα της υπουργού Παιδείας

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν: «Παραδοθείτε ή θα πεθάνετε όλοι»

07:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η παρουσίαση της Ιθάκης στην Κοζάνη «κρύβει» το νέο βήμα για το κόμμα

07:31ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: «Θα ήταν χάσιμο χρόνου η χερσαία επέμβαση στο Ιράν»

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανησυχία προκαλεί το ράλι στις διεθνείς τιμές των καυσίμων - Από πότε θα ξεκινήσουν οι ανατιμήσεις

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (6/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Οι υψωμένες γροθιές πριν τις ριπές, η σφαίρα και οι άλλες άγνωστες φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 - Γιατί φόρεσαν καθαρά ρούχα πριν το τέλος

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Η συγκλονιστική απολογία του17χρονου - «Με έλεγε μπάσταρδε, π…..ς γιε, κοπρίτη...»

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Ο πραγματικός στόχος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή - Κίνα, Ιράν, Πακιστάν και το ελληνικό ενδιαφέρον

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εντοπίστηκαν άλλοι 109 μετανάστες νότια του νησιού

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός - Δικηγόρος 38χρονου κατηγορούμενου: «Ο πατέρας του ανέλαβε την κηδεία της Νεκταρίας, δεν εμφανίστηκε συγγενής»

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (6/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια είναι τα χειρότερα σενάρια για την οικονομία που εξετάζει η κυβέρνηση μετά την σύρραξη στη Μέση Ανατολή

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Με το «δάκτυλο στη σκανδάλη» οι Κούρδοι - Ολονύχτια μεταφορά οπλισμού - Απειλεί ο Πεζεσκιάν, τους «κλείνει το μάτι ο Τραμπ»

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 6 Μαρτίου

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο ήρωας του Κουβέιτ που έκανε ζημιά 300 εκατομμυρίων δολαρίων - Πώς κατέρριψε 3 αμερικανικά F-15

06:48LIFESTYLE

Τα πρόσωπα του MEGA: Σταθερή 7άδα και ολικό ρεκτιφιέ στη βραδινή ζώνη

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Σπουδαίο ντέρμπι στο ΣΕΦ για την EuroLeague - Η ώρα και το κανάλι

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Εντοπίστηκαν 204 μετανάστες σε τέσσερα περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες

06:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Σήμερα οι Β' Χαιρετισμοί της Παναγίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:12ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός - Δικηγόρος 38χρονου κατηγορούμενου: «Ο πατέρας του ανέλαβε την κηδεία της Νεκταρίας, δεν εμφανίστηκε συγγενής»

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Με το «δάκτυλο στη σκανδάλη» οι Κούρδοι - Ολονύχτια μεταφορά οπλισμού - Απειλεί ο Πεζεσκιάν, τους «κλείνει το μάτι ο Τραμπ»

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Σπουδαίο ντέρμπι στο ΣΕΦ για την EuroLeague - Η ώρα και το κανάλι

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο ήρωας του Κουβέιτ που έκανε ζημιά 300 εκατομμυρίων δολαρίων - Πώς κατέρριψε 3 αμερικανικά F-15

05:50ΚΟΣΜΟΣ

LiveBlog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή: «Ο διάβολος δεν χορεύει στο Ιράν» απαντά ο Λαριτζανί στις φήμες για χερσαία εισβολή των ΗΠΑ - Συνεχίζεται το ανελέητο σφυροκόπημα εκατέρωθεν

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/3/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Εξάρχεια: Νεκρός Γάλλος μαθητής που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια είναι τα χειρότερα σενάρια για την οικονομία που εξετάζει η κυβέρνηση μετά την σύρραξη στη Μέση Ανατολή

03:16ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει πάνω από 30 πλοία του Ιράν – Νέο πλήγμα σε αεροπλανοφόρο μεταφοράς drones

06:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με λίγες τοπικές βροχές η Παρασκευή – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

19:18ΕΛΛΑΔΑ

«Από το χαστούκι πετάχτηκε το κινητό και μελάνιασε το μάτι της»: Τι υποστηρίζει στην απολογία του ο 38χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο της Νεκταρίας στον Κολωνό

05:44ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαθήριο των θαλασσών: Μετέφερε πάνω από 22.000 κοντέινερ το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Λάρισα: Έφυγε από τη ζωή στα 44 του Αρχιλοχίας – Ήταν πατέρας δύο μικρών παιδιών

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Ιρανός που ζει στη Λεμεσό μιλάει στο Newsbomb: «Δεν είναι πόλεμος, είναι για να φύγει το καθεστώς, να πάρουμε πίσω τη χώρα μας»

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

06:48LIFESTYLE

Τα πρόσωπα του MEGA: Σταθερή 7άδα και ολικό ρεκτιφιέ στη βραδινή ζώνη

08:12ΚΥΠΡΟΣ

Τα συστήματα αεράμυνας της Κύπρου: Από τα υπερσύγχρονα Barak MX μέχρι τα «τίμια» Mistral 3

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ