Η παρουσίαση της Ιθάκης στην Κοζάνη «κρύβει» το νέο βήμα για το κόμμα

Στην Κοζάνη θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο η νέα παρουσίαση του βιβλίου Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα, στο πλαίσιο της σειράς επισκέψεων που κάνει σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.

Εντός των επόμενων μηνών ο κ. Τσίπρας αναμένεται να κάνει τέτοιες παρουσιάσεις σε περισσότερες από 10 πόλεις, επιχειρώντας έτσι να δώσει το στίγμα ότι η περιφέρεια βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής πρότασης που θα κομίσει ο νέος φορέας που ετοιμάζει.

Ωστόσο, η παρουσίαση στην Κοζάνη φαίνεται πως «κρύβει» και ένα βήμα προς την υλοποίηση του νέου κόμματος. Όπως άλλωστε έχει αναφερθεί σε προηγούμενα ρεπορτάζ του newsbomb.gr, ο πρώην πρωθυπουργός επιμένει μεν στην τακτική των παρουσιάσεων της Ιθάκης, επιχειρεί όμως σε κάθε τέτοια εκδήλωση να δείχνει ότι ο σχεδιασμός προχωρά παράλληλα και ότι δεν περιορίζεται σε αυτή τη δραστηριότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τσίπρας θα αναχωρήσει σήμερα αεροπορικώς για τη Θεσσαλονίκη, όμως πριν μεταβεί από εκεί οδικώς για την Κοζάνη, πρόκειται να παρεβρεθεί σε εκδήλωση που διοργανώνουν ομάδες πρωτοβουλιών για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης.

Πρόκειται για ομάδες ανεξάρτητων προσώπων, στελεχών συλλογικοτήτων και κομμάτων, και μελών της κοινωνίας των πολιτών που προχωρούν σε τέτοιες εκδηλώσεις και συσκέψεις σε μια προσπάθεια να βρεθούν κοινοί τόποι που θα οδηγήσουν σε πιο ενωτικές και μετωπικές κινήσεις. Είναι μια διαδικασία την οποία ο Αλέξης Τσίπρας έχει υποστηρίξει με συνέπεια στις ομιλίες του, καθώς τέτοιες ομάδες έχουν αρχίσει να σχηματίζονται σε διάφορες περιοχές της χώρας, απηχώντας σε έναν βαθμό την ανάλυση του Αλέξη Τσίπρα όπως αυτή εκφράζεται μέχρι τώρα μέσα από το Ινστιτούτο. Για τον λόγο αυτό, δεν είναι λίγοι όσοι ισχυρίζονται ότι οι ομάδες αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν και το πρόπλασμα, τη «μαγιά» για τη στελέχωση του νέου φορέα του Αλέξη Τσίπρα σε τοπικό επίπεδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αμαλίας, ο προγραμματισμός του πρώην πρωθυπουργού δεν περιλαμβάνει κάποια ομιλία στη συγκεκριμένη συνάντηση. Όπως εξηγούν συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, θα βρεθεί εκεί για να ακούσει τον προβληματισμό, τις θέσεις και τις προτάσεις των ομιλητών. Να πιάσει το κλίμα και τον σφυγμό προοδευτικών πολιτών και φυσικά να ακούσει τις προτάσεις τους για την διαδικασία της ανασύνθεσης της προοδευτικής παράταξης.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται να λάβει και τον λόγο ανάλογα με τη ροή της συζήτησης, όμως όπως ξεκαθαρίζουν, ά η βασική του επιδίωξη είναι να ακούσει και όχι να μιλήσει. Όπως ακριβώς δεσμεύτηκε ότι θα πράξει στη δήλωση που συνόδευσε τη παραίτηση του από βουλευτής, όταν μεταξύ άλλων δήλωνε : «Εγκαταλείπω την ασφάλεια των ορεινών εδράνων. Και φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης. Όχι για να καθοδηγήσω από τα πάνω, αλλά για να αφουγκραστώ καλύτερα τη κοινωνία και τις ανάγκες της».

Η κίνηση να παρακολουθήσει από κοντά πάντως τις συζητήσεις αυτών των ομάδων έχει ως στόχο να καταδείξει στους πολίτες που παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις κινήσεις του, ότι πλέον επενδύει στην ίδια την κοινωνική βάση και ότι δεν περιορίζεται στο να κάνει συζητήσεις με θεσμικούς φορείς που σε κάποιες περιπτώσεις κινούνται σε μεγάλη απόσταση από τα κοινωνικά υποκείμενα που εκπροσωπούν.

Άλλωστε, το Σάββατο στην Κοζάνη προγραμματίζει να κάνει και συναντήσεις με τοπικούς φορείς, όπως κάνει σε όλες τις παρουσιάσεις που έχει πραγματοποιήσει στις πόλεις της ελληνικής επαρχίας.

Η παρουσίαση της Ιθάκης στην Κοζάν θα γίνει το Σάββατο στις 19:00 το απόγευμα στην Εύξεινο Λέσχη Κοζάνης. Θα μιλήσουν οι: Σωκράτης Βατάλης (Πολιτικός Μηχανικός), Ευγενία Γάκη (Εκπαιδευτικός), Θόδωρος Καρυπίδης (Πρώην Περιφερειάρχης - Δημοσιογράφος), Θέμης Μουμουλίδης (Σκηνοθέτης-συγγραφέας), και Στέφανος Μπαλταγιάννης (Διευθυντής ΕΣΥ).

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

Την παρουσίαση αναλαμβάνει η δημοσιογράφος Γεωργία Λοτσοπούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ομιλία του ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να τοποθετηθεί αναλυτικά για τις διεθνείς εξελίξεις, τον πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας.