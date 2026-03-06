Καιρός: Μεγάλη διαφορά ατμοσφαιρικής πίεσης αλλάζει το σκηνικό - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Η επικείμενη περίοδος χαρακτηρίζεται από ήπιο καιρό με λίγες βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα έως την Κυριακή, ενώ από τη Δευτέρα και την Τρίτη προβλέπεται μικρή πτώση. Από εκεί και πέρα, ο καιρός θα παραμείνει σταθερός, χωρίς σημαντικές βροχές.

Τη σημερινή ημέρα αναμένονται μεμονωμένα φαινόμενα κυρίως στο Αιγαίο έως το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές, η ηλιοφάνεια θα εναλλάσσεται με συννεφιά, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας ιδιαίτερα σε κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι, φτάνοντας έως τα 6 μποφόρ, ενώ από το βράδυ και κυρίως το Σαββατοκύριακο αναμένεται σημαντική ενίσχυση των βοριάδων, που στο Αιγαίο θα φτάνουν έως και τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ξεκινήσει από χαμηλά επίπεδα το πρωί, φτάνοντας το μεσημέρι τους 16-17 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, η ημέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και παροδικές συννεφιές, ενώ οι βοριάδες θα εμφανιστούν με μέτρια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16-17 βαθμούς αργά το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης λίγες τοπικές συννεφιές κυρίως προς τα τρία πόδια της Χαλκιδικής, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 16 βαθμούς.

Από αύριο έως την Τρίτη, θα δημιουργηθεί σημαντική διαφορά πίεσης στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα την ενίσχυση των βοριάδων που θα φτάσουν σε επίπεδα θυέλλης, κυρίως στις Κυκλάδες, τα νότια της Κρήτης και το Καρπάθιο.

Οι βοριάδες αυτοί θα επηρεάσουν και περιοχές όπως η Χαλκιδική, οι Σποράδες, η νότια Θεσσαλία, η Εύβοια, η Αττικοβοιωτία και βόρεια Κρήτη, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές ασθενείς βροχές.

Η θερμοκρασία στα ανατολικά θα κυμανθεί μεταξύ 14 και 16 βαθμών, ενώ στα δυτικά θα φτάσει τους 17-19 βαθμούς Κελσίου.

Το επόμενο διάστημα η χώρα θα παρουσιάζει διχοτομημένο καιρικό σκηνικό: πιο φθινοπωρινό και ανέφελο το Αιγαίο, ενώ δυτικότερα θα επικρατούν ανοιξιάτικες συνθήκες με υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένη ηλιοφάνεια.

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται γενικά ήπιο, ωστόσο απαιτείται προσοχή στις ισχυρές βορειοανατολικές ριπές στα πελάγη.

