Περιοδικό Time: Το εξώφυλλο για τους πολέμους του Τραμπ - «Κάντε το Ιράν μεγάλο ξανά»

Συνέντευξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν φιλοξενεί το αμερικανικό περιοδικό Time. Στο εξώφυλλο χρησιμοποιεί τα χαρακτηριστικά κόκκινα καπέλα του Τραμπ και του κινήματος MAGA (Make America Great Again).

Ωστόσο αντί για την λέξη Αμερική χρησιμοποιεί όλες τις χώρες στις οποίες έχουν επιτεθεί οι ΗΠΑ, όπως Ιράν, Βενεζουέλα, Νιγηρία, Εκουαδόρ, Συρία, Ιράκ, Υεμένη, Σομαλία.

Το ρεπορτάζ του Time αναφέρει ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε μόλις φτάσει στο Μαρ-α-Λάγκο το βράδυ της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου, όταν έλαβε πληροφορίες από αξιωματούχους των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών: πίστευαν ότι είχαν εντοπίσει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Είχαν περάσει μήνες από τότε που ο Τραμπ είχε αρχίσει να προετοιμάζεται για την πιθανότητα πολέμου με το Ιράν. Τις τελευταίες εβδομάδες, είχε δώσει εντολή σε στρατιωτικούς αξιωματούχους να καταρτίσουν επιχειρησιακά σχέδια για μια κοινή επίθεση, σε στενή συνεργασία με το Ισραήλ. Οκτώ μήνες μετά τον βομβαρδισμό τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, ήταν και πάλι νευρικός για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Είπα θα χτυπήσουν πρώτοι»

Ο τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων στη Γενεύη δεν είχε καταφέρει να τον καθησυχάσει. Ο Τραμπ υποψιαζόταν ότι η Τεχεράνη ετοίμαζε επίθεση εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων. Αν και οι ΗΠΑ είχαν τοποθετήσει μια αεροπλανοφόρο ομάδα κρούσης στην περιοχή, με μια άλλη να βρίσκεται καθ' οδόν, οι Ιρανοί διαπραγματευτές δεν έδειχναν ιδιαίτερη βιασύνη να καταλήξουν σε συμφωνία, σημειώνει, προτείνοντας να συναντηθούν ξανά σε μια εβδομάδα με τους Αμερικανούς απεσταλμένους. «Όταν το άκουσα αυτό», λέει ο Τραμπ, «είπα, ξέρετε, θα χτυπήσουν πρώτοι».

Την ώρα που οι καλεσμένοι διασκέδαζαν στη μία πλευρά της παραθαλάσσιας έπαυλης και του ιδιωτικού κλαμπ του, ο Τραμπ είχε σύσκεψη με ανώτερους στρατιωτικούς και αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών στην άλλη πλευρά, όπου και αποφάσισε να εξαπολύσει μια επίθεση αποκεφαλισμού κατά του ιρανικού καθεστώτος. «Προχωρήσαμε πολύ νωρίς. Θα το κάναμε σε μια εβδομάδα», εξηγεί ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη με το TIME στις 4 Μαρτίου.

Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, την αρχή της εβδομάδας εργασίας στην Τεχεράνη, ξεκίνησε η επιχείρηση «Επική Οργή».

Αμερικανικοί πύραυλοι μακράς εμβέλειας και drones κινήθηκαν σε συντονισμό με ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη, χτυπώντας εκατοντάδες ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις: πυραυλικές συστοιχίες, πολεμικά πλοία, συστήματα αεροπορικής άμυνας και κέντρα διοίκησης. Ήταν μία από τις πιο εκτεταμένες αεροπορικές επιχειρήσεις στην περιοχή τις τελευταίες δεκαετίες.

Ο βομβαρδισμός σκότωσε τον Χαμενεΐ, ο οποίος ηγήθηκε ενός καταπιεστικού καθεστώτος για 36 χρόνια. Επίσης σκοτώθηκαν μια ομάδα ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων που θεωρούνταν πιθανοί διάδοχοι. «Σκότωσα όλους τους ηγέτες τους. Αυτή η ομάδα δεν υπάρχει πια», λέει ο Τραμπ. Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης σημαντικές ζημιές σε αστικές περιοχές. Στο νότιο άκρο του Ιράν, περισσότεροι από 150 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν μια ομοβροντία χτύπησε ένα σχολείο θηλέων.

Το Ιράν αντέδρασε με βομβαρδισμούς με πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών βάσεων και εδαφών συμμάχων, στοχεύοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρο τον Κόλπο, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορικής βάσης Αλ Ουντέιτ στο Κατάρ. Ένα ιρανικό drone σκότωσε έξι Αμερικανούς στρατιωτικούς σε ένα αμερικανικό κέντρο διοίκησης στο Κουβέιτ. Όταν ρωτήθηκε αν οι Αμερικανοί πρέπει να ανησυχούν για αντίποινα χτυπήματα στην πατρίδα τους, ο Τραμπ αναγνώρισε την πιθανότητα.

«Υποθέτω. Αλλά νομίζω ότι ανησυχούν για αυτό συνεχώς. Εμείς το σκεφτόμαστε συνεχώς. Το προγραμματίζουμε. Αλλά ναι, ξέρετε, περιμένουμε κάποια πράγματα. Όπως είπα, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν. Όταν πηγαίνεις στον πόλεμο, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ (αριστερά) συνομιλεί με την επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, ενώ επιβλέπει την «Επιχείρηση Epic Fury» στο Mar-a-Lago στις 28 Φεβρουαρίου 2026 στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα Getty Images North America

«Δεν υπάρχει χρονικό όριο για το τέλος των επιχειρήσεων στο Ιράν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει θέσει κανένα χρονικό όριο στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος των επιχειρήσεων είναι να αποτραπεί οριστικά η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό TIME, ο Τραμπ ανέφερε ότι «δεν υπάρχει χρονικό όριο για τίποτα», προσθέτοντας πως θέλει «να τελειώσει η υπόθεση». Παράλληλα, σημείωσε ότι οι βασικοί στόχοι των ΗΠΑ είναι να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα και να τερματιστεί το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι ένας από τους στόχους είναι να υπάρξει στην ηγεσία του Ιράν «κάποιος λογικός και σώφρων», ενώ ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αντιποίνων στο αμερικανικό έδαφος παραδέχθηκε ότι η πιθανότητα υπάρχει.

«Όταν πηγαίνεις σε πόλεμο, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο.

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ (κέντρο) επιβλέπει την «Επιχείρηση Epic Fury» με (από αριστερά προς τα δεξιά) τον Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Τζον Ράτκλιφ, τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο και την Προϊσταμένη του Γραφείου του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς στο Mar-a-Lago στις 28 Φεβρουαρίου 2026 στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα Getty Images North America

Έχει εγκρίνει επιθέσεις σε 8 χώρες

«Ο Τραμπ υποσχέθηκε να τερματίσει τους πολέμους, όχι να τους ξεκινήσει. Αντ' αυτού, έχει αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις με όλο και πιο συγκλονιστικούς τρόπους. Κανένας άλλος σύγχρονος Αμερικανός ηγέτης δεν έχει διευθύνει επιθέσεις σε τόσες πολλές χώρες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Από την επιστροφή του στο αξίωμα, ο Τραμπ έχει εγκρίνει επιθέσεις σε οκτώ χώρες, τρεις από τις οποίες δεν είχαν ποτέ στο παρελθόν αποτελέσει άμεσο στόχο των αμερικανικών δυνάμεων. Μόνο το 2025, ενέκρινε περισσότερες μεμονωμένες αεροπορικές επιθέσεις από ό,τι ο προκάτοχός του σε τέσσερα χρόνια», σχολιάζει το Time.

Ο Τραμπ διέταξε μια μεγάλη εκστρατεία αεροπορικών επιθέσεων εναντίον περιοχών που ελέγχονται από τους Χούτι στη Υεμένη, ενέκρινε ναυτικές επιθέσεις εναντίον πλοίων από τη Βενεζουέλα που ήταν ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών και υπέγραψε την επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του αυταρχικού προέδρου της χώρας, Νικολά Μαδούρο, με αποτέλεσμα περισσότερους από εκατό νεκρούς και τη δίκη του Βενεζουελάνου ηγέτη στη Νέα Υόρκη. Λίγες μόνο ημέρες μετά την επίθεση κατά της Τεχεράνης, οι ΗΠΑ συμμετείχαν σε κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Ισημερινό, με στόχο «καθορισμένες τρομοκρατικές οργανώσεις». Η κυβέρνησή του έχει επίσης στρέψει την προσοχή της στην Κούβα, όπου ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ έχει εντείνει τις στρατιωτικές ασκήσεις, εν μέσω αναφορών ότι ο Τραμπ έχει ζητήσει από τους συμβούλους του να καταρτίσουν σχέδια για τον τερματισμό της εξηντάχρονης κομμουνιστικής διακυβέρνησης του νησιού.

Εν ολίγοις, αν ο Τραμπ έκανε εκστρατεία ως πρόεδρος της ειρήνης, έχει κυβερνήσει με τον αντίθετο τρόπο. Τώρα έχει εμπλέξει τις ΗΠΑ σε ένα είδος σύγκρουσης που είχε υποσχεθεί να αποφύγει. Έχοντας ανατρέψει τον τυραννικό ηγέτη της θεοκρατίας του Ιράν, έχει δεσμεύσει εκ νέου τις ΗΠΑ για αλλαγή καθεστώτος στη Μέση Ανατολή, δηλώνοντας στο TIME ότι σκοπεύει να διαδραματίσει ρόλο στη διαμόρφωση της επόμενης κυβέρνησης μιας περιφερειακής δύναμης που φιλοξενεί περίπου 90 εκατομμύρια ανθρώπους. «Ένα από τα πράγματα που θα ζητήσω είναι η δυνατότητα να συνεργαστώ μαζί τους για την επιλογή ενός νέου ηγέτη», λέει. «Δεν θα περάσω από όλα αυτά για να καταλήξω με έναν άλλο Χαμενεΐ. Θέλω να συμμετάσχω στην επιλογή. Μπορούν να επιλέξουν, αλλά πρέπει να βεβαιωθούμε ότι είναι κάποιος που είναι λογικός για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποβιβάζεται από το Air Force One στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026. AP

«Η Επική Οργή είναι η αρχή ενός νέου κεφαλαίου»

Είναι αδύνατο να γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Δεν υπήρχε μεγάλη συμπάθεια διεθνώς για τον Αγιατολάχ, ο οποίος κυβέρνησε ένα βίαιο ισλαμικό καθεστώς. Σε όλη την Τεχεράνη και σε όλη την ιρανική διασπορά, τα πλήθη πανηγύρισαν στους δρόμους όταν έμαθαν την είδηση του θανάτου του. Για μερικούς, οι επιθέσεις του Τραμπ είναι ιστορικές με την καλύτερη έννοια, καθώς εξάλειψαν έναν δηλωμένο εχθρό που επιδίωκε να καταστρέψει τις ΗΠΑ και τον οποίο η Ουάσιγκτον θεωρούσε από καιρό ως τον επικεφαλής του σημαντικότερου κράτους που υποστηρίζει την τρομοκρατία στον κόσμο.

Αλλά αυτή η στρατηγική ενέχει εξαιρετικά υψηλούς κινδύνους — για την προεδρία του Τραμπ, για το εύθραυστο πολιτικό μέλλον του Ιράν, για την περιφερειακή σταθερότητα και για την ασφάλεια των Αμερικανών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Η πιο σοβαρή απόφαση που μπορεί να πάρει ένας πρόεδρος είναι αν θα στείλει αμερικανικά στρατεύματα σε επικίνδυνες αποστολές. Ο Τραμπ, ο οποίος κάποτε οριζόταν ως αντίθετος στις εξωτερικές εμπλοκές, έχει στραφεί με εκπληκτική ταχύτητα προς μια ανοιχτή αντιπαράθεση σε πολλαπλά μέτωπα.

Στην συνέντευξή του στο TIME, ο Τραμπ δηλώνει ότι οι στόχοι του είναι να εξαλείψει μια για πάντα την πυρηνική απειλή του Ιράν, να διαλύσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της χώρας και να εγκαταστήσει μια κυβέρνηση φιλική προς τη Δύση.

«Πρέπει να είμαστε σε θέση να συνεργαζόμαστε με λογικούς και ορθολογιστές ανθρώπους», λέει. Ωστόσο, ο Τραμπ ξεκίνησε έναν πόλεμο πριν να παρουσιάσει τα επιχειρήματά του στη χώρα ή στο Κογκρέσο, και η κυβέρνησή του έχει δώσει ασαφείς – και ενίοτε αντιφατικές – εξηγήσεις για τους στόχους της αποστολής. Η πιο ανησυχητική πιθανότητα είναι ότι η επιχείρηση «Επική Οργή» δεν είναι το αποκορύφωμα της στροφής του προς μια προεδρία πολέμου, αλλά μάλλον η αρχή ενός νέου κεφαλαίου.