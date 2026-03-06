Foton Tunland G7: Το νέο pick-up που ενισχύει το Λιμενικό Καρύστου
Στον λιμένα της Καρύστου πραγματοποιήθηκε η παράδοση ενός νέου Foton Tunland G7 στο Λιμενικό Σώμα, ως δωρεά του FMS Group, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων στην περιοχή.
Το διπλοκάμπινο pick-up θα χρησιμοποιηθεί για επιτήρηση και άμεση επέμβαση στην ευρύτερη νότια Εύβοια.
