Αρχεία Έπσταϊν: Η «σύζυγος και η κόρη του Πούτιν» σε πολυτελές γιοτ μεγιστάνα της τεχνολογίας

Αν και το όνομα του Ρώσου προέδρου αναφέρεται χίλιες και πλέον φορές στα αρχεία, δεν προκύπτει ούτε μία συνάντησή τους

Αρχεία Έπσταϊν: Η «σύζυγος και η κόρη του Πούτιν» σε πολυτελές γιοτ μεγιστάνα της τεχνολογίας

Ο Ρώσος πρωθυπουργός και υποψήφιος για την προεδρία Βλαντιμίρ Πούτιν και η σύζυγός του Λιουντμίλα φεύγουν από ένα εκλογικό τμήμα στη Μόσχα, Ρωσία (2012)

Ένας δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας της τεχνολογίας, που είχε προηγουμένως συνδεθεί με τον Μπιλ Γκέιτς, ενημέρωσε τον Τζέφρι Έπσταϊν ότι είχε καλωσορίσει τη «σύζυγο και την κόρη» του Βλαντιμίρ Πούτιν στο πολυτελές σούπερ γιοτ του.

Ο ισχυρισμός αυτός προκύπτει από μηνύματα μεταξύ του χρηματοδότη Έπσταϊν και του πρώην επικεφαλής τεχνολογίας της Microsoft, Νάθαν Μίρβολντ, 66 ετών, τα οποία αποκαλύφθηκαν σε έγγραφα που συνδέονται με την έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για τον Έπσταϊν.

Στην αλληλογραφία με ημερομηνία 27 Οκτωβρίου 2010, ο Έπσταϊν έθεσε ένα άμεσο ερώτημα στον Μίρβολντ: «Είχες τον Πούτιν σκάφος σου;».

Ο Μίρβολντ απάντησε αργότερα την ίδια μέρα με μια σύντομη απάντηση: «Τη γυναίκα και την κόρη του».

Ο Μίρβολντ έχει προηγουμένως αρνηθεί ότι είχε «προσωπική σχέση» με τον Έπσταϊν- παρά τα στοιχεία στα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι αντάλλαξαν μηνύματα και συναντήθηκαν επανειλημμένα.

Ο Μίρβολντ έχει δηλώσει προηγουμένως μέσω εκπροσώπου ότι γνώριζε τον Epstein αποκλειστικά μέσω συνεδρίων TED και της υποστήριξής του στην επιστημονική έρευνα, σημειώνοντας ότι μετανιώνει που τον συνάντησε ποτέ. Η ακριβής χρονική στιγμή και η τοποθεσία της φερόμενης επίσκεψης στο γιοτ είναι ακόμη αβέβαιες

Το email δεν διευκρινίζει ποιες από τις κόρες του Πούτιν μπορεί να ήταν εκεί και κανένα άλλο δημόσιο αρχείο δεν φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι η οικογένεια του Ρώσου ηγέτη βρισκόταν στο σκάφος.

Η πρώην σύζυγος του Πούτιν, Λιουντμίλα Πούτινα, 68 ετών σήμερα, παντρεύτηκε τον Ρώσο ηγέτη το 2010, με τον γάμο τους να λήγει τρία χρόνια αργότερα.

Απέκτησαν δύο κόρες, τη Μαρία Βορόντσοβα, ιατρική ερευνήτρια, τώρα 40 ετών, και την Κατερίνα Τιχόνοβα, στέλεχος τεχνολογίας και ακαδημαϊκό, 39 ετών.

Προφανώς, η αναφορά στο αρχείο Epstein αφορά στην Λιουντμίλα και μία από αυτές τις κόρες.

Ωστόσο, το 2010, ο Πούτιν απέκτησε επίσης μια κόρη με την «ανεπίσημη σύζυγό του» Σβετλάνα Κριβονόγκιχ, 50 ετών σήμερα, μια καθαρίστρια που έγινε πολυεκατομμυριούχος.

Εκείνη την εποχή, η κόρη του Λουίζα Ροζόβα, τώρα 23 ετών, θα ήταν επτά ετών.

Το 2010, ο Πούτιν ήταν επίσης τουλάχιστον τρία χρόνια σε σχέση με τη Ρωσίδα Ολυμπιονίκη γυμνάστρια Αλίνα Καμπάεβα, η οποία είναι σήμερα 42 ετών. Το ζευγάρι, το οποίο έχει δύο μικρούς γιους, δεν είναι γνωστό αν απέκτησε κόρη.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και η Αλίνα Καμπάεβα

Το γιοτ που αναφέρεται στο email φαίνεται να είναι το Teleost, ένα πολυτελές σκάφος μήκους 160 ποδιών, ιδιοκτησίας της Μίρβολντ , αξίας περίπου 15 εκατομμυρίων δολαρίων, που κατασκευάστηκε από την ολλανδική ναυπηγική εταιρεία Feadship.

Ο λόγος για τον οποίο ο Έπσταϊν ρωτούσε για τον Πούτιν παραμένει μυστήριο.

Ο χρηματοδότης - ο οποίος πέθανε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση το 2019, περιμένοντας τη δίκη του για κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας - φαινόταν να έχει μια μακροχρόνια γοητεία με υψηλού προφίλ πολιτικές προσωπικότητες.

Το όνομα του Πούτιν εμφανίζεται περισσότερες από 1.000 φορές στα πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία του Έπσταϊν, αν και δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι δυο τους συναντήθηκαν ποτέ.

Τα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο Έπσταϊν συζητούσε για τη Ρωσία με διάφορες επαφές και προσπαθούσε να οργανώσει συστάσεις με ισχυρές προσωπικότητες που συνδέονται με τη Μόσχα.

Ο ίδιος ο Μίρβολντ είχε επίσης έμμεσες διασυνδέσεις με ρωσικά πολιτικά δίκτυα.

Το επανεμφανιζόμενο email που συνδέει την οικογένεια του Πούτιν με το γιοτ του Μίρβολντ δεν υποδεικνύει ότι συνάντησαν ποτέ τον Έπσταϊν.

Ωστόσο, παρέχει πληροφορίες για τα διασυνδεδεμένα κοινωνικά δίκτυα ισχυρών προσωπικοτήτων στην τεχνολογία, την πολιτική και τα χρηματοοικονομικά, τα οποία ο Έπσταϊν στόχευε να αναπτύξει. Ούτε το Κρεμλίνο ούτε οι εκπρόσωποι του Μίρβολντ έχουν απαντήσει δημόσια στην αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

