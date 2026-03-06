Ο καιρός το Σαββατοκύριακο: Άστατος με τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Η πρόγνωση του καιρού για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο: Άστατος με τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας
Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άστατος θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο με νεφώσεις και κατά τόπους βροχές να σημειώνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Ο καιρός το Σάββατο

Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 13 με 15 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 16 με 18 και τοπικά στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρωινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 7 έως 17 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 5 και 15 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 3 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική Πελοπόννησο, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 5 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως στη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά και τα νότια 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κρήτη, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός την Κυριακή

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη λίγες τοπικές νεφώσεις.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:21ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σύλληψη γνωστού γιατρού για παιδική πορνογραφία

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Νεκρή γυναίκα μέσα στο διαμέρισμά της – Την βρήκε ο σπιτονοικοκύρης της

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανός αξιωματούχος προειδοποιεί: «Νόμιμοι στόχοι» οι Ευρωπαίοι εάν συμμετάσχουν στον πόλεμο

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Αυξημένη κίνηση στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις στην κάθοδο

20:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague LIVE, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το «αιώνιο» ντέρμπι στο ΣΕΦ

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Κατάσχονται τα βίντεο και οι φωτογραφίες που τράβηξαν οι πραγματογνώμονες

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο: Άστατος με τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

20:22ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 63χρονος για τον θάνατο 51χρονου ενώ έκοβαν ξύλα παράνομα

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασαν στην Κύπρο τα βρετανικά ελικόπτερα κατά των drones

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Τέσσερις έως έξι εβδομάδες για την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων στο Ιράν

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Επίθεση σε στρατιωτική βάση που στεγάζει αμερικανικό διπλωματικό κέντρο, στη Βαγδάτη

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Τη φρεγάτα «Federico Martinengo» στέλνει στην Κύπρο

19:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Λεσόρ: «Θέλω να είμαι στο 100% όταν επιστρέψω»

19:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΓΑΔΑ: Σουδανός με ποινικό παρελθόν ο άνδρας που απειλούσε με χειροβομβίδα να ανατιναχθεί - Είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στο CNN: Ανοιχτός στο ενδεχόμενο για έναν θρησκευτικό ηγέτη στο Ιράν «αρκεί να συμπεριφέρεται καλά»

19:35ΕΛΛΑΔΑ

AEGEAN: Νέες ακυρώσεις πτήσεων από και προς Ισραήλ, Ιράκ, Λίβανο, ΗΑΕ και Σαουδική Αραβία

19:26ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το Ιράν χρησιμοποίησε επιθετικά drones σε κατοικημένες περιοχές του Μπαχρέιν

19:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Πλέξιγκλας στο ΣΕΦ πίσω από τον «πράσινο» πάγκο

19:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ανάρτηση Μητσοτάκη: Από τις επόμενες εθνικές εκλογές οι Έλληνες του εξωτερικού θα ψηφίζουν με επιστολική ψήφο

19:11ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΔΑ: Ελεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο του άνδρα που απειλούσε να ανατιναχτεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague LIVE, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το «αιώνιο» ντέρμπι στο ΣΕΦ

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Νεκρή γυναίκα μέσα στο διαμέρισμά της – Την βρήκε ο σπιτονοικοκύρης της

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ο Τραμπ «δείχνει» τον εκλεκτό για την ηγεσία του Ιράν - Μπαράζ βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Βηρυτό

19:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΓΑΔΑ: Σουδανός με ποινικό παρελθόν ο άνδρας που απειλούσε με χειροβομβίδα να ανατιναχθεί - Είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Η στιγμή που βόμβα έπεσε δίπλα στο συνεργείο του MEGA

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Σπουδαίο ντέρμπι στο ΣΕΦ για την EuroLeague - Η ώρα και το κανάλι

16:41ΚΟΣΜΟΣ

16χρονη ταξίδεψε στην Τουρκία για να βάλει μαλλιά: Το αποτέλεσμα μετά από έναν χρόνο έγινε viral

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελίες φίλων της Νεκταρίας για την οικογένεια του 38χρονου: «Ήθελαν να κάνουν μόνοι τους την κηδεία για να τον "ξεπλύνουν"»

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

13:38LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Ο Στέλιος Μάινας εισβάλλει στη σειρά

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Κατάσχονται τα βίντεο και οι φωτογραφίες που τράβηξαν οι πραγματογνώμονες

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Συγκέντρωση Ιρανών υποστηρικτών του Παχλαβί στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φοιτητής αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει κόβοντας τις φλέβες του στην Εστία του Πανεπιστημίου

20:22ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 63χρονος για τον θάνατο 51χρονου ενώ έκοβαν ξύλα παράνομα

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Τέσσερις έως έξι εβδομάδες για την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων στο Ιράν

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Η Ρωσία βοηθάει το Ιράν να χτυπήσει αμερικανικούς στόχους

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Αυξημένη κίνηση στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις στην κάθοδο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ