Καιρός: Με λίγες τοπικές βροχές η Παρασκευή – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Γενικά άστατος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 6 Μαρτίου, σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Καιρός: Με λίγες τοπικές βροχές η Παρασκευή – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο
Αρχείου - Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά, το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη με ομίχλες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Παρασκευή Μαρτίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις κυρίως στη Θράκη.
Άνεμοι: Αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Στη Θεσσαλία γενικά αίθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς νωρίς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες αλλά γρήγορα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το μεσημέρι βαθμιαία 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 07-03-2026

Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια και τις Σποράδες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με λίγες τοπικές βροχές.
Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και την Κρήτη.
Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 19 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 08-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στη Θεσσαλία.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 09-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως στην Εύβοια και την Κρήτη.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

