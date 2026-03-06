Tραμπ για Ιράν: «Έχασαν τα πάντα. Έχασαν το Ναυτικό τους. Έχασαν όλα όσα μπορούσαν να χάσουν»

Ο Τραμπ απάντησε στους ισχυρισμούς του Ιράν ότι η χερσαία εισβολή θα ήταν «μεγάλη καταστροφή» για τις αμερικανικές και τις ισραηλινές δυνάμεις

Tραμπ για Ιράν: «Έχασαν τα πάντα. Έχασαν το Ναυτικό τους. Έχασαν όλα όσα μπορούσαν να χάσουν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ

AP
Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι είναι έτοιμο για χερσαία εισβολή από αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις. «Είναι χάσιμο χρόνου», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο NBC News . «Έχασαν τα πάντα. Έχασαν το Ναυτικό τους. Έχασαν όλα όσα μπορούσαν να χάσουν».

Απαντούσε στον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί , ο οποίος δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο την Πέμπτη ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν «μεγάλη καταστροφή» για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. «Είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε», δήλωσε ο Αραγτσί.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη με το NBC, ο Τραμπ μίλησε επίσης περαιτέρω για το σχέδιό του να επηρεάσει το μέλλον του Ιράν - μιλώντας με αόριστους όρους για το ποιον θα ήθελε να ηγηθεί της χώρας, αλλά αρνούμενος να κατονομάσει.

«Θέλουμε να μπούμε και να καθαρίσουμε τα πάντα», είπε ο Τραμπ. «Δεν θέλουμε κάποιον που θα ανοικοδομούσε σε μια περίοδο 10 ετών». «Θέλουμε να έχουν έναν καλό ηγέτη», πρόσθεσε. «Έχουμε μερικούς ανθρώπους που πιστεύω ότι θα έκαναν καλή δουλειά».

