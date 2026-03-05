Κλήρωση Τζόκερ 5/3/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ
Δείτε τα αποτελέσματα της κλήρωσης
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (5/3) η κλήρωση 3036 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 19, 21, 22, 26, 40 και Τζόκερ το 17.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
