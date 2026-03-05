Κοίτασμα πετρελαίου αμερικανικής εταιρίας επλήγη από επίθεση με drone στο ιρακινό Κουρδιστάν

Από την επίθεση επλήγη κοίτασμα πετρελαίου που διαχειρίζεται αμερικανική εταιρεία στο Ντοχούκ

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη



Φωτογραφία αρχείου

Επίθεση με drone έπληξε ένα κοίτασμα πετρελαίου που διαχειρίζεται αμερικανική εταιρεία στο Ντοχούκ στην περιοχή του ιρακινού Κουρδιστάν, προκαλώντας πυρκαγιά, αναφέρουν πηγές ασφαλείας.

«Αποφασιστική Καταστολή»

Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, με μια σκληρή παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους Κούρδους και τη διεθνή κοινότητα. Ενώ εξέφρασε την εκτίμησή του προς τον «γενναίο και έντιμο λαό του Κουρδιστάν» που στέκεται στο πλευρό του Ιράν, διαχώρισε αμέσως τη θέση του από τα «αυτονομιστικά κινήματα».

Στο μήνυμά του, ο Πεζεσκιάν τόνισε: «Ο κυβερνήτης και οι ένοπλες δυνάμεις που διατηρούν την ασφάλεια είναι υποχρεωμένες να αντιμετωπίσουν αποφασιστικά οποιοδήποτε αυτονομιστικό κίνημα».

2026030510rkleki.jpg

Η δήλωση αυτή εκλαμβάνεται ως προειδοποίηση για άμεση στρατιωτική καταστολή εντός και εκτός συνόρων, την ώρα που το Ιράν έχει ήδη ξεκινήσει βομβαρδισμούς με πυραύλους και drones κατά βάσεων κουρδικών οργανώσεων στην επαρχία Ερμπίλ και την περιοχή Koysanjak.

Ντόναλντ Τραμπ: «Υπέρ» της Εξέγερσης

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενθαρρύνει τους Κούρδους. Σε συνέντευξή του στο Reuters, δήλωσε «εντελώς υπέρ» μιας επίθεσης των κουρδικών πολιτοφυλακών κατά της ιρανικής κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια πιθανότητα ως «υπέροχη».

Αν και ο Τραμπ δεν έχει δεσμευτεί επίσημα για στρατιωτική υποστήριξη ή εναέρια προστασία, οι δηλώσεις του ενθαρρύνουν τις κουρδικές ομάδες που βρίσκονται στην εξορία να εντείνουν τη δράση τους. Η στάση αυτή της Ουάσινγκτον δημιουργεί νέα δεδομένα, καθώς οι κουρδικές οργανώσεις αισθάνονται πως έχουν την πολιτική κάλυψη για να αμφισβητήσουν την κυριαρχία της Τεχεράνης στις κουρδικές επαρχίες του δυτικού Ιράν.



