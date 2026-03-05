Ηράκλειο: 38χρονη κρατούμενη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Η 38χρονη που φυλάσσεται στα κρατητήρια αποπειράθηκε να βλάψει τον εαυτό της χρησιμοποιώντας κομμάτι από κουβέρτα.
Μια 38χρονη γυναίκα, η οποία κρατείται για υπόθεση κλοπής στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου, φέρεται να αποπειράθηκε να βλάψει τον εαυτό της χρησιμοποιώντας κομμάτι από κουβέρτα.
Το περιστατικό έγινε αντιληπτό εγκαίρως και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, το οποίο και εφημερεύει, προκειμένου να εξεταστεί και να λάβει την απαραίτητη ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη, καθώς η κατάστασή της εκτιμάται ως ιδιαίτερα επιβαρυμένη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, η σωματική της κατάσταση χαρακτηρίζεται καλή.
