Χέγκσεθ: Ο πόλεμος με το Ιράν δεν προκαλεί αποσταθεροποίηση στην περιοχή

Ο υπουργός Άμυνας (Πολέμου) των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ απέρριψε τις επικρίσεις ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν προκαλούν αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή.

«Τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι αρκετές χώρες της περιοχής στηρίζουν την αμερικανική στάση. Όπως είπε, κράτη όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία εμφανίζονται πρόθυμα να σταθούν στο πλευρό των ΗΠΑ, λέγοντας «θα πυροβολήσουμε μαζί σας, θα πετάξουμε μαζί σας, θα αμυνθούμε μαζί σας».

US Secretary of Defense Hegseth:



*We have only just begun to fight and fight decisively

*US not expanding its military objectives in Iran

*Timeline for war is ours alone pic.twitter.com/vemZDX3Hy6

Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας διαβεβαίωσε ότι οι στόχοι της Ουάσιγκτον στη σύγκρουση δεν έχουν διευρυνθεί, απαντώντας σε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να επηρεάσει τη μελλοντική ηγεσία του Ιράν.

«Οι στόχοι μας δεν έχουν επεκταθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.