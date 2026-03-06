Ευχαριστίες Αναστασιάδη προς Μητσοτάκη και Μακρόν για την στήριξη στην Κύπρο

Ευχαριστίες προς τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, για την άμεση ανταπόκριση και την έμπρακτη στήριξη προς την Κύπρο εκφράζει σε γραπτή του δήλωση ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

Στη δήλωσή του, ο κ. Αναστασιάδης εκφράζει «τις ευγνώμονες ευχαριστίες» του προς τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, «τον φίλο Κυριάκο Μητσοτάκη, για την άμεση ανταπόκριση της Ελλάδας κατά τις ιδιαίτερα κρίσιμες στιγμές που διέρχεται αυτή την περίοδο η Κυπριακή Δημοκρατία».

«Όπως σημείωσα σε επιστολή μου προς τον ίδιο, η απόφαση για αποστολή ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων, συνιστά απτή απόδειξη της αδελφικής αλληλεγγύης, της στρατηγικής εγγύτητας και της κοινής μας προσήλωσης στη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», συμπληρώνει σχετικά.

Προσθέτει ότι «τις ειλικρινείς και θερμές ευχαριστίες» του εξέφρασε γραπτώς και προς «τον φίλο Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, για την έμπρακτη στήριξη της χώρας του, που επιβεβαιώνει τη στρατηγική σχέση που έχει οικοδομηθεί μεταξύ Κύπρου-Γαλλίας την τελευταία δεκαετία».

«Η παρουσία των ελληνικών και γαλλικών δυνάμεων ενισχύει καθοριστικά το αίσθημα ασφάλειας του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, και αναδεικνύει, για ακόμη μια φορά, ότι Ελλάδα και Γαλλία παραμένουν εκ των πλέον αξιόπιστων εταίρων της Κύπρου», σημειώνει περαιτέρω.

«Οι στενοί δεσμοί που συνδέουν τις χώρες μας σε όλα τα επίπεδα, και πρωτίστως στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, θεμελιωμένοι στις κοινές αρχές και τις διαχρονικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν σταθερό πυλώνα ασφάλειας και προοπτικής στην περιοχή», καταλήγει ο κ. Αναστασιάδης.