Αραγκτσί: Το Ιράν «δεν έχει καμία πρόθεση» να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ σε αυτό το στάδιο

Το Ιράν «δεν έχει καμία πρόθεση» να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ σε αυτό το στάδιο, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγκτσί στο NBC News, τονίζοντας, ότι «τα πλοία και τα δεξαμενόπλοια» είναι αυτά που αρνούνται να διασχίσουν τη θαλάσσια οδό.

«Δεν έχουμε καμία πρόθεση να τα κλείσουμε αυτή τη στιγμή, αλλά καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, θα εξετάσουμε κάθε σενάριο», πρόσθεσε.

Η επιλογή του επόμενου ηγέτη «είναι αποκλειστικά θέμα του ιρανικού λαού»

Η δολοφονία του Χαμενεΐ έχει αφήσει ένα κενό εξουσίας στο Ιράν, με φήμες να κυκλοφορούν ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο δεύτερος γιος του πρώην ανώτατου ηγέτη, θα μπορούσε να επιλεγεί ως διάδοχός του.

Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει εντάσεις εντός του Ιράν, καθώς η μεταβίβαση της εξουσίας από τον πατέρα στον γιο χαρακτήριζε τη μοναρχία που ανατράπηκε στην Ιρανική Επανάσταση του 1979, η οποία οδήγησε στη δημιουργία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Αραγκτσί είπε ότι υπάρχει μια συνταγματική διαδικασία για τον καθορισμό της διαδοχής.

«Υπάρχουν πολλές φήμες, αλλά, όπως γνωρίζετε, πρέπει να περιμένουμε την Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων να επιλέξει έναν νέο ανώτατο ηγέτη», είπε ο Αραγκτσί, σημειώνοντας ότι η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει περισσότερο λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων είναι ένα ιρανικό κυβερνητικό όργανο 88 μελών που έχει ως αποστολή την επιλογή του ανώτατου ηγέτη. Ο Αραγκτσί πρόσθεσε: «Όπως είπα, υπάρχουν πολλές φήμες, αλλά κανείς δεν ξέρει ακριβώς ποιος θα εκλεγεί τελικά».

Απαντώντας στην αναφορά του Axios ότι ο Τραμπ δήλωσε ότι πρέπει να εμπλακεί στην επιλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη, είπε: «Αυτό είναι αποκλειστικά θέμα του ιρανικού λαού και κανείς δεν μπορεί να παρεμβαίνει».

Το Ιράν δεν ζητά «εκεχειρία» ή «διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ

Την ίδια στιγμή, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι το Ιράν δεν ζητά «εκεχειρία» ή «διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ.

«Δεν έχουμε ζητήσει κατάπαυση του πυρός και δεν βλέπουμε κανένα λόγο να διαπραγματευτούμε», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών στο αμερικανικό μέσο.

«Γιατί να διαπραγματευτούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν έχουμε ήδη διαπραγματευτεί μαζί τους δύο φορές και κάθε φορά μας επιτέθηκαν εν μέσω διαπραγματεύσεων; Επομένως, δεν έχουμε υποβάλει κανένα αίτημα κατάπαυσης του πυρός ούτε κάποιο αίτημα για διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν τους έχουμε στείλει ποτέ κανένα μήνυμα», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε αν φοβάται για μια πιθανή χερσαία επέμβαση των ΗΠΑ, ο Αραγκτσί απάντησε: «Όχι, τους περιμένουμε. Είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε και θα είναι μια μεγάλη καταστροφή γι' αυτούς» .

«Ήμασταν προετοιμασμένοι για αυτόν τον πόλεμο, ακόμη περισσότερο από ό,τι για τον προηγούμενο. Μπορείτε να δείτε την ποιότητα των πυραύλων μας και πόσο έχουν βελτιωθεί από τον τελευταίο πόλεμο· επειδή έχουμε πάρει πολλά μαθήματα και είμαστε έτοιμοι για κάθε πιθανή κατάσταση, ακόμη και για μια χερσαία εισβολή. Οι δυνάμεις μας είναι έτοιμες για όλα τα σενάρια», τόνισε.

Αναφορικά με την επίθεση στο δημοτικό σχολείο στο Μιναμπ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες μαθητές και για την οποία ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι διεξάγεται έρευνα, ο Αραγκτσί δήλωσε ότι «171 παιδιά σκοτώθηκαν στην επίθεση και οι υπεύθυνοι είναι ο αμερικανικός και ο ισραηλινός στρατός».

Την περασμένη Πέμπτη, ο Αραγκτσί βρισκόταν σε μια πολύ διαφορετική θέση, διαπραγματευόμενος μια πιθανή συμφωνία με τον απεσταλμένο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, στη Γενεύη.

Το ξέσπασμα του πολέμου, ενώ οι διαπραγματεύσεις ήταν σε εξέλιξη, έχει απογοητεύσει το Ιράν για τυχόν μελλοντικές συνομιλίες, δήλωσε ο Αραγκτσί, προσθέτοντας ότι δεν έχει επικοινωνήσει με τον Γουίτκοφ ή τον Κούσνερ από την περασμένη εβδομάδα.

