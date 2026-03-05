Έλληνες αστυνομικοί ζητούν αποκλεισμό του Μαγκουάιρ από την Premier League

Ο Χάρι Μαγκουάιρ το 2020 είχε επιτεθεί σε άνδρες της αστυνομίας που προσπάθησαν να τον συλλάβουν στη Μύκονο το 2020. Αυτοί λοιπόν, φέρονται να έχουν αιτηθεί τον αποκλεισμό του ποδοσφαιριστή από την Premier League, μετά την καταδίκη του διεθνούς Άγγλου αμυντικού.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει δημοσίευμα της «Daily Mail». Αμέσως μετά την επιβολή ποινής φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή, από το δικαστήριο της Σύρου.

Ο ποδοσφαιριστής κρίθηκε ένοχος για επίθεση και αντίσταση κατά τη σύλληψή του. Επίσης και για απόπειρα δωροδοκίας.

Ο Ιωάννης Παραδείσης, δικηγόρος των αστυνομικών που ισχυρίστηκαν ότι τραυματίστηκαν προσπαθώντας να συλλάβουν τον Μαγκουάιρ, επέκρινε τον παίκτη επειδή δεν ζήτησε συγγνώμη και έκανε το τολμηρό βήμα να ζητήσει την επιβολή περαιτέρω τιμωρίας από τις ποδοσφαιρικές αρχές.

Η δήλωση που εξέδωσε: «Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, οι αστυνομικοί που ήταν τα θύματα σε αυτή την υπόθεση παρευρέθηκαν περιμένοντας, τουλάχιστον, μια συγγνώμη από τον κατηγορούμενο, μια στοιχειώδη χειρονομία σεβασμού προς άτομα που απλώς εκτελούσαν το νόμιμο καθήκον τους.

Δεν προσφέρθηκε τέτοια συγγνώμη, μια στάση που λέει πολλά για τον χαρακτήρα του. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι είναι απολύτως απαράδεκτο οι αστυνομικοί, κατά την νόμιμη άσκηση των καθηκόντων τους, να υφίστανται σωματική βλάβη στα χέρια ενός μέλους του κοινού, ακόμη και αν η βλάβη αυτή χαρακτηρίζεται νομικά από το δικαστήριο ως «ελαφριά σωματική βλάβη.

Είναι ασυμβίβαστο με τις αξίες του αθλητισμού και με το καθεστώς προτύπου που αναμένεται να ενσαρκώνουν οι κορυφαίοι αθλητές, ένα άτομο με ποινικό μητρώο για βία να συνεχίζει να εμφανίζεται ως παίκτης της Premier League και ως δημόσιο πρόσωπο που θαυμάζουν οι νεαροί οπαδοί σε όλο τον κόσμο».

Ο Χάρι Μαγκουάιρ δεν παρεβρέθηκε στο δικαστήριο αυτοπροσώπως. Αγωνίστηκε μάλιστα στο ματς της Γιουνάιτεντ με την Νιούκαστλ, όπου η ομάδα του Μάντσεστερ ηττήθηκε 2-1.

Σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα, μάλιστα, ο διεθνής στόπερ είχε απορρίψει αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού έναντι 43.500 λίρών.

Δεν υπήρχαν ταξιδιωτικοί περιορισμοί που να συνδέονται με την καταδίκη του Μαγκουάιρ από το δικαστήριο της Σύρου, αλλά δεν είναι σαφές εάν αυτό θα επηρέαζε τις πιθανότητές του να αποκτήσει βίζα των ΗΠΑ εάν επιλεγεί για την ομάδα της Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο αυτό το καλοκαίρι.