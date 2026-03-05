Ερωτευμένη με Μεξικανό δισεκατομμυριούχο η Emma Watson - Στιγμιότυπα από την κοινή τους εμφάνιση

Η Emma Watson διανύει μία όμορφη περίοδο στη ζωή της, αφού είναι πιο ερωτευμένη από ποτέ με τον Μεξικανό δισεκατομμυριούχο, Gonzalo Hevia Baillères.

Οι δυο τους απαθανατίστηκαν να φιλιούνται σε αεροδρόμιο στις 4 Μαρτίου και στη συνέχεια εθεάθησαν να πηγαίνουν για ποτό και δείπνο σε πολυτελές εστιατόριο, σύμφωνα με πληροφορίες του People.

Emma Watson Is on 'Cloud Nine' with Billionaire Mexican Entrepreneur Gonzalo Hevia Baillères (Exclusive Source) https://t.co/S4fEJo1bht — People (@people) March 5, 2026

Ποιος είναι ο Gonzalo Hevia Baillères

Ο Baillères προέρχεται από μία από τις πιο ισχυρές επιχειρηματικές οικογένειες του Μεξικού. Η οικογένειά του συνδέεται με τον όμιλο Grupo BAL που ίδρυσε ο δισεκατομμυριούχος Alberto Baillères.

Οι δραστηριότητές τους περιλαμβάνουν:

μεταλλεία

ασφάλειες

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

λιανεμπόριο

Μεταξύ άλλων, κατέχουν και την πολυτελή αλυσίδα πολυκαταστημάτων El Palacio de Hierro.

Σήμερα, ο Baillères είναι CEO της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Lok.

Emma Watson Looks Like She's Dating Mexican Businessman Gonzalo Hevia Baillères https://t.co/VYT94bgCMG pic.twitter.com/WjVf4ZzNnY — TMZ (@TMZ) March 5, 2026

Οι δύο τους φαίνεται να είναι ζευγάρι εδώ και μήνες, αφού σύμφωνα με δημοσιεύματα: εθεάθησαν μαζί στο Κουρσεβέλ στα τέλη του 2025.

Πριν από την Emma Watson, ο Baillères είχε σχέση με τη Μεξικανή ποπ σταρ Belinda από το 2022 έως το 2024, ενώ η ηθοποιός ήταν ζευγάρι με τον επιχειρηματία Brandon Green.

Σε συνέντευξή της στο podcast «On Purpose with Jay Shetty», η Watson είχε πει ότι προτιμά συντρόφους που δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι με τη δουλειά της: «Θέλω κάποιος να εκτιμά τη δουλειά μου, αλλά το να μη χρειάζεται να αντιμετωπίζεις αυτή την περίεργη πλευρά της δημοσιότητας είναι ανακούφιση».

