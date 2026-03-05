Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν» με drones

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν ξανά το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας drones, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Το πλοίο «πλησίασε σε απόσταση 340 χιλιομέτρων από τα θαλάσσια σύνορα του Ιράν στη Θάλασσα του Ομάν με στόχο τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ», δήλωσαν στο Telegram , προσθέτοντας ότι ολόκληρη η ναυτική ομάδα «τράπηκε σε φυγή με μεγάλη ταχύτητα και απομακρύνθηκε περισσότερο από χίλια χιλιόμετρα από την περιοχή» .

Άμεση ήταν η διάψευση από την US CENTCOM: «ΨΈΜΑ. Το Lincoln δεν χτυπήθηκε. Το αεροπλανοφόρο συνεχίζει να εκτοξεύει αεροσκάφη σε συνεχιζόμενες επιχειρήσεις».

Το σώμα των Φρουρών είχε ήδη ισχυριστεί το Σάββατο ότι το έπληξε με βαλλιστικούς πυραύλους, κάτι που το Πεντάγωνο αρνήθηκε.

US Aircraft Carrier USS Abraham Lincoln Hit by IRGC Navy Missiles



Spokesperson for the Khatam al-Anbiya Central Headquarters: The USS Abraham Lincoln aircraft carrier was struck by drones of the Islamic Revolution Guard Corps Navy. pic.twitter.com/xPkcsLgrqX — Press TV ? (@PressTV) March 5, 2026

#BREAKING | ?? ?? — Iran Claims IRGC Drone Strike on USS Abraham Lincoln — No Confirmation



Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Navy claims its drones struck the U.S. aircraft carrier USS Abraham Lincoln in the Gulf of Oman, near the Strait of Hormuz, while the… pic.twitter.com/ea6Jx95SDp — The Global Eye (@TGEThGlobalEye) March 5, 2026

Αεροπλάνο επαναπατρισμού της Air France αναγκάστηκε να «γυρίσει πίσω λόγω πυρών πυραύλων»

Την ίδια στιγμή αεροπλάνο της Air France, «ναυλωμένο από την κυβέρνηση» για τον επαναπατρισμό Γάλλων πολιτών από τη Μέση Ανατολή, αναγκάστηκε να «γυρίσει πίσω λόγω πυραύλων στην περιοχή», έγραψε ο υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό στο X.

«Αυτή η κατάσταση αντικατοπτρίζει την αστάθεια στην περιοχή και την πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων επαναπατρισμού. Έχουμε πλήρη επίγνωση των δικαιολογημένων προσδοκιών των συμπατριωτών μας εκεί, αλλά η επιστροφή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο υπό εγγυημένες συνθήκες ασφάλειας», πρόσθεσε.

