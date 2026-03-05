Άγιος Παντελεήμονας: Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν για την επίθεση με μαχαίρι σε 17χρονο

Το σημείο στο οποίο τραυματίστηκε ο νεαρός

Στη σύλληψη δύο 16χρονων προχώρησαν οι Αρχές για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 17χρονου μαθητή έξω από το 41ο Λύκειο Αθηνών στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένοι από τους ανήλικους που επιτέθηκαν στον 17χρονο, κουβανικής καταγωγής, φέρονται να είναι μαθητές του ίδιου σχολικού συγκροτήματος. Κατά τις ίδιες πηγές, ένας από τους δύο συλληφθέντες είναι αλβανικής καταγωγής.

Το θύμα έχει ήδη λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου μετέβη για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, μετά το τραύμα που υπέστη από μαχαίρι τύπου καραμπίτ.

Την ίδια στιγμή, βίντεο ντοκουμέντο από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που έχει δει το φως της δημοσιότητας, καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία οι δράστες απομακρύνονται από το σημείο αμέσως μετά την επίθεση.

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών βρίσκεται σε εξέλιξη.