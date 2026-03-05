ΗΠΑ: Ο Τραμπ αντικατέστησε την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ

Η Κρίστι Νοέμ βρισκόταν υπό έντονη πίεση μετά τους θανάσιμους πυροβολισμούς δύο ανθρώπων στη Μινεάπολη

ΗΠΑ: Ο Τραμπ αντικατέστησε την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ

Η Κρίστι Νοέμ

AP
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα αντικαταστήσει την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ, η οποία βρισκόταν υπό έντονη πίεση μετά τους θανάσιμους πυροβολισμούς δύο ανθρώπων στη Μινεάπολη, και θα προτείνει στη θέση της τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή της Οκλαχόμα, Μαρκγουέιν Μούλιν.

«Με μεγάλη χαρά ανακοινώνω ότι ο πολύ σεβαστός γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών από τη μεγάλη πολιτεία της Οκλαχόμα, Μαρκγουέιν Μούλιν, θα αναλάβει τη θέση του υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (DHS), με ισχύ από τις 31 Μαρτίου 2026», ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος.

Και συνέχισε: «Η τρέχουσα υπουργός, Κρίστι Νοέμ, η οποία μας έχει υπηρετήσει καλά και έχει επιτύχει πολλά και εντυπωσιακά αποτελέσματα (ειδικά στα σύνορα!), θα αναλάβει τη θέση της ειδικής απεσταλμένης στην «Ασπίδα της Αμερικής» (Shield of the Americas), τη νέα μας πρωτοβουλία για την ασφάλεια στο δυτικό ημισφαίριο, την οποία θα ανακοινώσουμε το Σάββατο στο Ντόραλ της Φλόριντα. Ευχαριστώ την Κρίστι για την υπηρεσία της στο υπουργείο Εσωτερικών».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Τραμπ:

«Με μεγάλη χαρά ανακοινώνω ότι ο πολύ σεβαστός γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών από τη μεγάλη πολιτεία της Οκλαχόμα, Μαρκγουέιν Μάλιν, θα αναλάβει τη θέση του υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (DHS), με ισχύ από τις 31 Μαρτίου 2026. Η τρέχουσα υπουργός, Κρίστι Νόεμ, η οποία μας έχει υπηρετήσει καλά και έχει επιτύχει πολλά και εντυπωσιακά αποτελέσματα (ειδικά στα σύνορα!), θα μετακινηθεί στη θέση της ειδικής απεσταλμένης για την “Ασπίδα της Αμερικής” (The Shield of the Americas), τη νέα μας πρωτοβουλία για την ασφάλεια στο δυτικό ημισφαίριο, την οποία θα ανακοινώσουμε το Σάββατο στο Ντόραλ της Φλόριντα. Ευχαριστώ την Κρίστι για την υπηρεσία της στο υπουργείο Εσωτερικών.

Με 10 χρόνια υπηρεσίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών και 3 χρόνια στο Γερουσία, ο Μαρκγουέιν έχει κάνει εξαιρετική δουλειά εκπροσωπώντας τον υπέροχο λαό της Οκλαχόμα, όπου κέρδισα και τις 77 από τις 77 κομητείες — το 2016, το 2020 και το 2024! Πολεμιστής του MAGA και πρώην αήττητος επαγγελματίας μαχητής MMA, ο Μαρκγουέιν τα πηγαίνει πραγματικά καλά με τους ανθρώπους και γνωρίζει τη σοφία και το θάρρος που απαιτούνται για την προώθηση της ατζέντας «Πρώτα η Αμερική» (America First). Ως ο μόνος Αμερικανός γηγενής στη Γερουσία, ο Μαρκγουέιν είναι ένας φανταστικός υποστηρικτής των απίστευτων φυλετικών κοινοτήτων μας. Ο Μαρκγουέιν θα εργαστεί ακούραστα για να διατηρήσει τα σύνορά μας ασφαλή, να σταματήσει την παράνομη είσοδο μεταναστών, δολοφόνων και άλλων εγκληματιών στη χώρα μας, να τερματίσει τη μάστιγα των παράνομων ναρκωτικών και να ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΣΦΑΛΗ. Ο Μαρκγουέιν θα είναι ένας εξαιρετικός υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

Δείτε την ανάρτηση:

