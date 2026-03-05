Final-4 Κυπέλου βόλεϊ γυναικών: Θριαμβευτική πρόκριση του Πανιώνιου στον τελικό

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης επικράτησε 3-1 σετ του Ολυμπιακού και πήρε το «εισιτήριο» για τον αγώνα τίτλου, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΑΟ Θήρας.

Ο Πανιώνιος πήρε εκδίκηση για τον χαμένο τελικό της περασμένης σεζόν από τον Ολυμπιακό. Στο δεύτερο ημιτελικό του Final-4 του Κυπέλλου γυναικών στο βόλεϊ, η ομάδα της Νέας Σμύρνης επικράτησε 3-1 σετ στη Χαλκίδα. Εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τον τελικό και αφήνοντας εκτός τις «ερυθρόλευκες».

Οι «κυανέρυθρες» το Σάββατο (7/3) θα διεκδικήσουν το πρώτο τρόπαιο της ιστορίας τους, στη δεύτερη συμμετοχή τους σε τελικό. Με αντίπαλό τους τον ΑΟ Θήρας.

Ο Ολυμπιακός μπήκε με μεγαλύτερη στιβαρότητα ως ομάδα στο πρώτο σετ, πήρε ένα μικρό προβάδισμα με 4-1 από επίθεση της Κονέο και συνέχισε με ένα σταθερό τέμπο, αυξάνοντας σταδιακά τη διαφορά (14-9 με νέο πόντο της Κονέο). Η Εμμανουηλίδου οδήγησε τις «ερυθρόλευκες» στο 21-16 και το σετ έκλεισε υπέρ του Ολυμπιακού με 25-19, χάρις σε επίθεση της Κούμπουρα.

Ο Πανιώνιος αντέδρασε στο δεύτερο σετ κι αφού ξεπέρασε το αρχικό «μούδιασμα» απ' την πολύ καλή εικόνα του Ολυμπιακού σε σερβίς και υποδοχή, μετέτρεψε το 11-8 σε 14-15 μέσα από τους πόντους της Στοΐλκοβιτς και της Ριστίσεβιτς. Από το 23-23 η Ραχίμοβα εδωσε προβάδισμα στον Πανιώνιο κι αμέσως μετά η επίθεση άουτ της Κούμπουρα, οδήγησε το ζευγάρι σε ισορροπία (23-25, 1-1).

Στο τρίτο σετ ο Πανιώνιος «επέστρεψε» μετά το αρχικό 6-3 του Ολυμπιακού κι εκμεταλλευόμενος τα λάθη των αθλητριών του Ολυμπιακού, πέρασε μπροστά με 8-11. Ο Ολυμπιακός έκανε ακολούθως ένα δικό του σερί φτάνοντας στο 19-15 με άσσο της Κονέο, όμως οι «κυανέρυθρες» βρήκαν λύσεις με τις Χαντάβα και Ατανασίεβιτς, ενώ πέρασαν μπροστά με 20-22 χάρις στον άσσο της Λαμπρούση. Ο Ολυμπιακός επέμεινε, αλλά ο Πανιώνιος με ένα σερί 3-0 στο φινάλε πήρε και το δεύτερο σετ με 25-22 μετά την επίθεση άουτ της Εμμανουηλίδου.

Συγκλονιστική ήταν η εξέλιξη και στο τέταρτο σετ με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται διαρκώς στο προβάδισμα. Ο άσσος της Ραχίμοβα έδωσε προβαδισμα 2 πόντων στον Πανιώνιο με 16-14, που άντεξε στις επιθέσεις των αθλητριών του Ολυμπιακού και στην προσπάθειά τους για να «επιστρέψουν». Από το 23-22, ήρθε ένας πόντος της Ατανασίεβιτς κι ένα τρομερό μπλοκ στο φινάλε για να χαρίσει το τέταρτο σετ στις «κυανέρυθρες» του Γιουνούς Οτσάλ με 25-22 και μαζί την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των ημιτελικών στο Final-4 του Κυπέλλου Βόλεϊ Γυναικών:

Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026

ΑΟ Θήρας-ΠΑΟΚ 3-0 (25-13, 25-21, 25-14)

Ολυμπιακός - Πανιώνιος 1-3 (25-19, 23-25, 22-25, 22-25)

Τελικός

Σάββατο 07 Μαρτίου 2026

19:00 ΑΟ Θήρας - Πανιώνιος

