Ρέθυμνο: Οδηγός μετέτρεψε το ΙΧ σε φορτηγό και φόρτωσε… όλο το νοικοκυριό
Εικόνα σοκ από τον ΒΟΑΚ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους όσοι βρέθηκαν στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο ύψος του Ρεθύμνου και αντίκρισαν έναν οδηγό να έχει φορτώσει ένα ψυγείο και ένα πλyντήριο, χωρίς μάλιστα να έχει πάρει οποιοδήποτε μέτρο ασφαλείας.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 6 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
22:31 ∙ ΚΟΣΜΟΣ