Euroleague Βαθμολογία: Φενέρ, Αρμάνι, Βαλένθια, Ρεάλ, νίκησαν πριν το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Η Φερνέρμπαχτσε νίκησε εύκολα την Μονακό, Αρμάνι και Βαλένθια έκαναν τα εύκολα δύσκολα με Μπαρτσελόνα και Ζαλγκίρις αντίστοιχα, αλλά επικράτησαν – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.

Newsbomb

Euroleague Βαθμολογία: Φενέρ, Αρμάνι, Βαλένθια, Ρεάλ, νίκησαν πριν το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με σπουδαία ματς άνοιξε η αυλαία της 30ης αγωνιστικής στην Euroleague. Η οποία κορυφώνεται με το σούπερ ντέρμπι Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού AKTOR το βράδυ της Παρασκευής (6/3) στο ΣΕΦ.

Η Φενέρμπαχτσε μοιάζει να… τρέχει μόνη της επικρατώντας 88-70 της Μονακό. Οι Τούρκοι έφτασαν στο 22-7 και είναι το μεγάλο φαβορί για την πρωτιά στη regular season. Από την άλλη η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη υποχώρησε στο 16-14 και θα προσπαθήσει να είναι στις ομάδες έστω των play in.

«Ζωντανή» στο κυνήγι των play in έμεινε η Αρμάνι Μιλάνο, η οποία αν και είχε μεγάλο προβάδισμα σε όλο το ματς, τελικά επικράτησε 87-84 της Μπαρτσελόνα. Οι Ιταλοί έχουν πλέον 15 νίκες, ενώ οι Καταλανοί υποχώρησαν στο 17-13.

Σπουδαία νίκη πήρε και η Βαλένθια κόντρα στη Ζαλγκίρις Κάουνας με 91-87. Σε ματς όπου οι Ισπανοί ήταν μπροστά σε όλο το ματς, οι Λιθουανοί ισοφάρισαν, αλλά οι γηπεδούχοι έδειξαν χαρακτήρα. Έτσι η Βαλένθια είναι δεύτερη με ρεκόρ 20-10, ενώ η Ζάλγκιρις υποχώρησε στο 17-13.

Στο 19-11 ανέβηκε και η Ρεάλ Μαδρίτης που δυσκολεύτηκε με την Βίρτους Μπολόνια, αλλά τελικά επικράτησε 92-84.

EUROLEAGUE – 30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πέμπτη, 5 Μαρτίου

  • Φενερμπαχτσέ –Μονακό 88-70
  • Αρμάνι Αρμάνι Μιλάνο –Μπαρτσελόνα 87-84
  • Βαλένθια –Ζαλγκίρις Κάουνας 91-87
  • Ρεάλ Μαδρίτης –Βίρτους Μπολόνια 92-84
  • Παρτιζάν –Ντουμπάι ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ –Χαποέλ Τελ Αβίβ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

Παρασκευή, 6 Μαρτίου

  • Ολυμπιακός–Παναθηναϊκός AKTOR 21:15
  • Αναντολού Εφές –Βιλερμπάν
  • Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου
  • Μπασκόνια –Παρί

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

    1. Φενερμπαχτσέ 22-7
    2. Βαλένθια 20-10
    3. Ρεάλ Μαδρίτης 19-11
    4. Ολυμπιακός 18-10
    5. Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11
    6. Ερυθρός Αστέρας 17-12
    7. Ζαλγκίρις Κάουνας 17-13
    8. Μπαρτσελόνα 17-13
    9. Παναθηναϊκός AKTOR 16-13
    10. Μονακό 16-14
    11. Ντουμπάι 15-14
    12. Αρμάνι Μιλάνο 15-15
    13. Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15
    14. Βίρτους Μπολόνια 13-17
    15. Μπάγερν Μονάχου 12-17
    16. Παρί 10-18
    17. Αναντολού Εφές 9-20
    18. Μπασκόνια 9-20
    19. Παρτιζάν 9-20
    20. Βιλερμπάν 7-22
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:12ΚΥΠΡΟΣ

Ευχαριστίες Αναστασιάδη προς Μητσοτάκη και Μακρόν για την στήριξη στην Κύπρο

00:48ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ: Ο πόλεμος με το Ιράν δεν προκαλεί αποσταθεροποίηση στην περιοχή

00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Το ράλι στην τιμή του πετρελαίου «βύθισε» τον Dow Jones

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας στην Κρήτη – Σχεδίαζαν επιθέσεις στα σπίτια αστυνομικών

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: «Μας ζητούν συμφωνία, αλλά τώρα εμείς θέλουμε να πολεμήσουμε»

23:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Φενέρ, Αρμάνι, Βαλένθια, Ρεάλ, νίκησαν πριν το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 6 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Εξάρχεια: Νεκρός Γάλλος μαθητής που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Οδηγός μετέτρεψε το ΙΧ σε φορτηγό και φόρτωσε… όλο το νοικοκυριό

23:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Θα συνεχιστούν κάθε μέρα οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού - Η Σούδα δεν απειλείται

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν ανησυχώ για την αύξηση των τιμών της βενζίνης - Ύψιστη προτεραιότητα ο πόλεμος στο Ιράν»

23:20ΚΥΠΡΟΣ

Χριστοδουλίδης για ελληνική βοήθεια: Μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία της Κύπρου

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 38χρονη κρατούμενη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

23:10ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλο τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής (8/3)

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Κοίτασμα πετρελαίου αμερικανικής εταιρίας επλήγη από επίθεση με drone στο ιρακινό Κουρδιστάν

22:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Οι ενεργειακές συμφωνίες με CHEVRON βάζουν τα θεμέλια η Ελλάδα να γίνει χώρα-παραγωγός φυσικού αερίου

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ: Οι επιθέσεις στο Ιράν δεν στοχεύουν τη Ρωσία ή την Κίνα

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανοί αξιωματούχοι απαντούν στην πιθανότητα χερσαίας επίθεσης των ΗΠΑ: «Σας περιμένουμε»

22:40LIFESTYLE

Ο γιος του Ozzy Osbourne περιγράφει τις τελευταίες στιγμές του θρυλικού ροκ σταρ - «Ήταν πραγματικά απρόσμενο»

22:32ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Final-4 Κυπέλου βόλεϊ γυναικών: Θριαμβευτική πρόκριση του Πανιώνιου στον τελικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:26ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι όλες οι χώρες που έχουν εμπλακεί στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν - Ανάλυση AXIOS

21:36ΚΟΣΜΟΣ

«Η στρατηγική του Ολέθρου»: Το Ιράν απειλεί να μετατρέψει σε «καμμένη γη» την γειτονιά του στοχεύοντας το πετρέλαιο - Γιατί το νερό είναι το «μυστικό του όπλο»

21:05ΚΟΣΜΟΣ

LiveBlog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή: «Ο διάβολος δεν χορεύει στο Ιράν» απαντά ο Λαριτζανί στις φήμες για χερσαία εισβολή των ΗΠΑ - Συνεχίζεται το ανελέητο σφυροκόπημα εκατέρωθεν

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Εκτόξευση του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου Khorramshahr-4 προς το Ισραήλ με πολεμική κεφαλή 1 τόνου - Δείτε το βίντεο

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Εξάρχεια: Νεκρός Γάλλος μαθητής που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: «Μας ζητούν συμφωνία, αλλά τώρα εμείς θέλουμε να πολεμήσουμε»

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Θα δεχτώ βοήθεια από οποιαδήποτε χώρα» ενάντια στα ιρανικά Shahed - Ο ρόλος της Ουκρανίας

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Λάρισα: Έφυγε από τη ζωή στα 44 του Αρχιλοχίας – Ήταν πατέρας δύο μικρών παιδιών

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/3/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

08:12ΚΥΠΡΟΣ

Τα συστήματα αεράμυνας της Κύπρου: Από τα υπερσύγχρονα Barak MX μέχρι τα «τίμια» Mistral 3

19:18ΕΛΛΑΔΑ

«Από το χαστούκι πετάχτηκε το κινητό και μελάνιασε το μάτι της»: Τι υποστηρίζει στην απολογία του ο 38χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο της Νεκταρίας στον Κολωνό

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 6 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

21:45LIFESTYLE

Ερωτευμένη με Μεξικανό δισεκατομμυριούχο η Emma Watson - Στιγμιότυπα από την κοινή τους εμφάνιση

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Ιρανός που ζει στη Λεμεσό μιλάει στο Newsbomb: «Δεν είναι πόλεμος, είναι για να φύγει το καθεστώς, να πάρουμε πίσω τη χώρα μας»

21:02ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Καταρρίφθηκαν ιρανικά βομβαρδιστικά δύο λεπτά πριν την επίθεση σε βάση των ΗΠΑ στο Κατάρ

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας στην Κρήτη – Σχεδίαζαν επιθέσεις στα σπίτια αστυνομικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ