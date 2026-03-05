Γεραπετρίτης: Θα συνεχιστούν κάθε μέρα οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού - Η Σούδα δεν απειλείται

«Θα συνεχιστούν κάθε μέρα οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού, από τα Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Ομάν και τις άλλες περιοχές. Εργαζόμαστε για το καλό των Ελλήνων πολιτών», είπε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Δεν είχαμε ενημέρωση των Ισραηλινών και Αμερικανών στο Ιράν», συμπλήρωσε μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

Σε ερώτηση αν η Σούδα βρίσκεται στην εμβέλεια ιρανικών πυραύλων απάντησε:

«Είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που μπορεί να γίνουν μέσα στη βάση, δεν προσφέρεται για επιθετικές ενέργειες. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το Ιράν δεν έχει βρει μια σταθερή εξουσία δημιουργεί μια ανησυχία για πιθανές ασύμμετρες απειλές. Δεν θεωρώ ότι η Σούδα απειλείται»

«Η ανάπτυξη των ελληνικών δυνάμεων δεν τίθεται προς συζήτηση ούτε καν προς ενημέρωση. Η ανάπτυξη των φρεγατών και των F-16 στην Κύπρο είναι ιστορικό καθήκον και είμαστε περήφανοι. Είναι αμιγώς αμυντική υποστήριξη», σημείωσε σε άλο σημείο ο υπουργός Εξωτερικών.

«Απολύτως ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί της Τουρκίας», σχολίασε επίσης ο κ. Γεπαετρίτης για τις τούρκικες αντιδράσεις για τους Patriot στην Κάρπαθο.

«Η αλληλεγγύη από αυτονόητο κατέστη ζητούμενο στην Ευρώπη», σχολίασε για την στάση της ΕΕ.

Ερωτώμενος για τα Στενά του Ορμούζ ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών απάντησε: «Υπάρχει η αποστολή ΑΣΠΙΔΕΣ στην περιοχή. Θεωρούμε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί καίριο παράγοντας για την παγκόσμια οικονομία, πέρα ντου γεγονότος ότι πρέπει να προστατεύονται οι ναυτικοί. Το de facto κλείσιμο αποτελεί τεράστιο ζήτημα».

Ζήτησε τέλος να επιστρέψουμε στη διπλωματία και να αφήσουμε τις πολεμικές επιχειρήσεις.

