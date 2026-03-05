Μέσα στην ομίχλη του πολέμου στο Ιράν, παραβιάσεις από τουρκικά F-16 στο Αιγαίο

Οι Τούρκοι προέβησαν σε 8 παραβάσεις και ακόμη 8 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου 

Μάκης Πολλάτος

Μέσα στην ομίχλη του πολέμου στο Ιράν, παραβιάσεις από τουρκικά F-16 στο Αιγαίο

Τουρκικό F-16

Associated Press
Τέσσερα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16, ένα ελικοφόρο ATR-72, ένα αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου CN-235 και ένα UAV της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, εμφανίστηκαν σήμερα στο και προέβησαν σε οκτώ παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και οκτώ παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.

τουρκικό f-16.jpg

Τουρκικό F-16

Τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 κινήθηκαν σε δύο ζεύγη και προέβησαν σε δύο παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας (επειδή εισήλθαν στο FIR Αθηνών απροειδοποίητα και χωρίς να έχουν καταθέσει σχέδια πτήσης) και ακόμη δύο παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου των 10 ναυτικών μιλίων. Ακόμη έξι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου καταγράφηκαν από το ATR-72.

τουρκικό F-16

Μαχητικό αεροσκάφος F16 της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας τροχοδρομεί στον διάδρομο προσγείωσης στην αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ, Τουρκία, Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013.

AP

Τα τουρκικά αεροσκάφη εισέβαλαν χωρίς άδεια στο Βορειοανατολικό και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο και σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν εικονικά από μαχητικά αεροσκάφη επιφυλακής της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

