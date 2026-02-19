Έξι τουρκικές παραβιάσεις και 3 παραβάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο

Τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου ATR-72 πραγματοποίησε έξι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου σήμερα, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ.

Πέρα από τις παραβιάσεις, το ATR-72 έκανε και μία παράβαση του FIR Αθηνών. Επίσης, ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) έκανε δύο παραβάσεις στο FIR.

Οι παραβάσεις και παραβιάσεις έγιναν στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : -

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 1 UAV και 1 ATR-72

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 2

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : -

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 3 (2 από το UAV και 1 από το ATR-72)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 6 (από το ATR-72)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : -

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

