Ο Λαφαζάνης με πορτρέτο Χαμενεΐ στην αντιπολεμική διαδήλωση στο Σύνταγμα

Αντιπολεμική συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος και πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, από αριστερές οργανώσεις και συλλογικότητες, με αφορμή τις εξελίξεις και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026.

Συζητήσεις προκάλεσε η παρουσία του Παναγιώτη Λαφαζάνη σε αντιπολεμική συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας το βράδυ της Πέμπτης, όπου εμφανίστηκε κρατώντας πορτρέτο του Αλί Χαμενεΐ.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε κατά τη διάρκεια κινητοποίησης για τον πόλεμο στο Ιράν και κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας αντιδράσεις και δημόσιο σχολιασμό.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο πρώην υπουργός συμμετείχε στη διαδήλωση θέλοντας να εκφράσει την αντίθεσή του στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, επιλέγοντας μια ιδιαίτερα συμβολική κίνηση.

«Δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης»

Η μάλλον αναπάντεχη φωτογραφία του Παναγιώτη Λαφαζάνη με πορτρέτο του Χαμενεΐ στο Σύνταγμα προκάλεσε έντονο σχολιασμό, ενώ στη συνέχεια διατυπώθηκαν και ισχυρισμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Στους ισχυρισμούς αυτούς απάντησε ο φωτορεπόρτερ Γιώργος Κονταρίνης, ο οποίος ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι το στιγμιότυπο αποτελεί πραγματική καταγραφή από τη συγκέντρωση και όχι προϊόν αλγοριθμικής επεξεργασίας.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η φωτογραφία προέκυψε από την παρουσία του στο πεδίο την ώρα της διαδήλωσης, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του φωτορεπορτάζ ως καταγραφής της πραγματικότητας. Με τον τρόπο αυτό επιχείρησε να κλείσει τη συζήτηση που αναπτύχθηκε γύρω από τη γνησιότητα της εικόνας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του: «Σταματήστε να ψάχνετε για τεχνική νοημοσύνη AI εκεί που υπάρχει ο μόχθος του φωτορεπόρτερ.

Είναι λυπηρό να πρέπει να αποδείξουμε τα αυτονόητα. Η χθεσινή μου φωτογραφία από τη συγκέντρωση δεν είναι αποτέλεσμα κάποιου αλγορίθμου, αλλά αποτέλεσμα παρουσίας στο δρόμο. Αυτός είναι ο ρόλος του φωτορεπορτάζ: να είμαστε οι «μάρτυρες» της πραγματικότητας.

Η αλήθεια χρειάζεται μόνο έναν φακό και έναν άνθρωπο πίσω από αυτόν».

