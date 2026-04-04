Πάσχα 2026: Πώς να στρώσετε πλούσιο τραπέζι με χαμηλό budget – Τα tips του Λευτέρη Λαζάρου

Το πασχαλινό τραπέζι δεν χρειάζεται να κοστίζει μια περιουσία για να είναι απολαυστικό. Σε μια περίοδο που τα νοικοκυριά μετρούν μέχρι και το τελευταίο ευρώ, υπάρχουν έξυπνοι τρόποι να κρατήσετε ζωντανή την παράδοση χωρίς «εκπτώσεις» στη γεύση.

Ο γνωστός σεφ Λευτέρης Λαζάρου και ιδιοκτήτης του φημισμένου εστιατορίου Varoulko Seaside (Βαρούλκο), αποκαλύπτει στο Newsbomb.gr πώς μπορούμε να οργανώσουμε ένα οικονομικό αλλά πλούσιο πασχαλινό τραπέζι, αποφεύγοντας σπατάλες και κάνοντας πιο σωστές επιλογές στις πρώτες ύλες.

Από το πόσο φαγητό πρέπει να αγοράσουμε, μέχρι τις πιο οικονομικές εναλλακτικές αντί για αρνί ή κατσίκι, αλλά και τα μυστικά για τέλειο ψήσιμο στον φούρνο, οι συμβουλές του είναι πρακτικές και εφαρμόσιμες από όλους.

Παράλληλα, δίνει ιδέες για συνοδευτικά και επιδόρπια που δεν θα επιβαρύνουν το πορτοφόλι, αλλά θα ολοκληρώσουν ιδανικά το γιορτινό τραπέζι της Πάσχα.

Ο σωστός προγραμματισμός είναι το «κλειδί»

Ιδιοκτήτης και σεφ του φημισμένου εστιατορίου Varoulko Seaside (Βαρούλκο), ο Λευτέρης Λαζάρου τονίζει ότι το πρώτο και βασικό βήμα για ένα οικονομικό πασχαλινό τραπέζι είναι ο σωστός προγραμματισμός.

Όπως εξηγεί, πρέπει να αποφασίσουμε εξαρχής ότι θα καταναλώσουμε ό,τι αγοράσουμε, αποφεύγοντας τις υπερβολές που καταλήγουν... στο ψυγείο.

Είναι κρίμα να αγοράζουμε πράγματα τα οποία δεν θα καταναλώσουμε και θα μείνουν στο ψυγείο. Άρα είναι ένας καλός υπολογισμός, το πόσοι θα καθίσουν στο τραπέζι, γιατί συνήθως αυτό που γίνεται, είναι όση ώρα σουβλίζουμε ένα αρνί ή κατσίκι, από το πρωί που ανάβουμε τη φωτιά, εμείς αρχίζουμε να τσιμπολογάμε.

Αυτό, όπως επισημαίνει, έχει ως αποτέλεσμα όταν βγει αυτό το όμορφο κατσικάκι ή αρνάκι που έχουμε σουβλίσει γιατί από την παράδοση θέλουμε να τρώμε κάτι τέτοιο να μην το καταναλώνει σχεδόν κανένας και να μπαίνει μέσα στο ψυγείο και γίνεται κάτι άλλο την επόμενη ημέρα. Άρα ένα το κρατούμενο είναι αυτό.

Φθηνότερες επιλογές με ίδια απόλαυση

Ο γνωστός σεφ επισημαίνει ότι υπάρχουν πολλές εναλλακτικές για όσους θέλουν να στήσουν ένα όμορφο τραπέζι χωρίς να ξεφύγουν οικονομικά. Αν ο καιρός βοηθά και η παρέα μαζευτεί σε μια αυλή, η ψησταριά μπορεί να γεμίσει με επιλογές χαμηλότερου κόστους αλλά εξίσου νόστιμες.

Δεύτερον, εάν πιστεύουμε ότι θέλουμε να διασκεδάσουμε με τους φίλους μας σε μία αυλή και ο καιρός βοηθάει, υπάρχουν χιλιάδες τρόποι να απολαύσουμε την ψησταριά με πράγματα που είναι χαμηλότερου κόστους. Δηλαδή το χοιρινό είναι πολύ χαμηλότερου κόστους από ένα αρνί ή κατσίκι και μας δίνει μία γεύση εξαιρετική.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στα πιο οικονομικά «κομμάτια» του κρέατος, τα οποία συχνά υποτιμώνται αλλά μπορούν να δώσουν εξαιρετικό αποτέλεσμα στο τραπέζι.

Ό,τι αφορά τα παράγωγα του κρέατος είναι πολύ φθηνότερα. Δηλαδή ξεκινάμε στις 09:00 το πρωί με λουκάνικα και τα τρώμε μέχρι τις 12:00 μ.μ.. Μετά ψάχνουμε να δούμε τι θα κάνουμε με τις συκωταριές. Ένα συκώτι, ένα κιλό που κοστίζει πολύ λιγότερα απ’ ό,τι κοστίζουν άλλα πράγματα, μπορεί να γίνει λαδορίγανη στο φούρνο ή στο τηγάνι, με μία σαλάτα – μαρούλι και να απολαύσουμε κάτι εξαιρετικό.

Υπάρχουν λύσεις με πολύ φθηνότερη πρώτη ύλη. Δεν θα κάνουμε εκπτώσεις στη γεύση, αλλά θα κάνουμε εκπτώσεις με έξυπνο τρόπο.

Από λουκάνικα μέχρι κοτόπουλο: Οι οικονομικές λύσεις

Σύμφωνα με τον Λευτέρη Λαζάρου, τα λουκάνικα αποτελούν μια εύκολη και αγαπημένη επιλογή, ενώ το χοιρινό προσφέρει εξαιρετικές κοπές σε προσιτές τιμές.

Παράλληλα, δεν πρέπει να υποτιμάται το κοτόπουλο, το οποίο μπορεί να πρωταγωνιστήσει στο πασχαλινό τραπέζι.

«Τα λουκάνικα είναι μία εξαιρετική πρόταση γιατί μας αρέσουν πολύ τα λιπαρά, αλλά υπάρχουν και ωραίες κοπές στο χοιρινό, αλλά μην ξεχνάμε και ένα καλό κοτόπουλο, τι μπορεί να μας δώσει»

Μάλιστα, προτείνει και μια πιο «μαγειρευτή» λύση που συνδυάζει οικονομία και νοστιμιά.

«Φανταστείτε ένα ωραίο κριθαράκι-γιουβέτσι στο φούρνο με ένα εξαιρετικό κοτόπουλο που κατά κάποιο τρόπο είναι μπούτι, γιατί είναι πιο ζουμερό από το στήθος, που είναι πολύ φθηνού κόστους» σημειώνει ο σεφ.

Το μυστικό για ζουμερό αρνί ή κατσίκι

Ακόμα και όσοι επιλέξουν τελικά αρνί ή κατσίκι, μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα χωρίς να χάσουν σε γεύση, ακολουθώντας πιο απλές μεθόδους μαγειρέματος.

Εάν δεν το σουβλίσουμε, στον φούρνο ή στη λαδόκολλα τυλιγμένο είναι κάτι που θα μας δώσει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή εάν δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία να σουβλίσουμε και πάρουμε ένα μπουτάκι ή ένα χεράκι, δηλαδή ¼ του αρνιού και του βάλουμε τα μυρωδικά, το ελαιόλαδο και το τυλίξουμε με λαδόκολλα, μπορούμε να το βάλουμε στον φούρνο και να γίνει ένα εξαιρετικό έδεσμα. Επίσης, μπορούμε να βγάλουμε και ένα ωραίο ταψί με πατάτες και έτσι να απολαύσουμε ένα πολύ ωραίο μαγειρευτό φαγάκι.

Επίσης, μπορούμε να κάνουμε ένα αρνάκι φρικασέ που το συνηθίζουμε. Με χόρτα, στην κατσαρόλα, το αρνάκι φρικασέ όμορφα κομμένο και να απολαύσουμε επίσης ένα εξαιρετικό φαγητό.

Ιδέες για συνοδευτικά που «γεμίζουν» το τραπέζι

Για να γίνει το τραπέζι πιο πλούσιο χωρίς μεγάλο κόστος, ο σεφ προτείνει απλές και οικονομικές λύσεις που συμπληρώνουν ιδανικά το κυρίως πιάτο.

Με σαλάτες μπορεί να το συνοδεύσει, μπορεί να βάλει και το ρύζι μέσα στη διατροφή του που είναι μία πολύ εύκολη λύση, αλλά και μία χυλοπίτα. Δεν είναι απαραίτητο να πάει σε ακριβή πρώτη ύλη.

Σούβλα ή φούρνος; Η μεγάλη «μάχη»

Η σούβλα παραμένει διαχρονικά αγαπημένη, κυρίως για την εμπειρία και τη συντροφικότητα που προσφέρει, ωστόσο δεν είναι η μόνη επιλογή.

Στη σούβλα το κάνουμε περισσότερο, διότι αυτή η διαδικασία μας αρέσει και μας κρατάει γύρω από τη σούβλα. Μας κρατάει μια συντροφιά και όλη την ώρα τρώμε ουσιαστικά.

Από την άλλη πλευρά, ο φούρνος αποτελεί μια πιο εύκολη και πρακτική λύση, χωρίς τις απαιτήσεις και τις δυσκολίες της σούβλας.

Στον φούρνο είναι εξαιρετικό το αρνί, δεν χρειάζεται να το κάνεις στη σούβλα. Και η σούβλα έχει μία διαδικασία. Πρέπει να το βάλεις το βράδυ αργά, γιατί δεν χωράει σε οποιοδήποτε ψυγείο η σούβλα με το αρνάκι μέσα. Ούτε θα το κανείς το πρωί. Πρέπει να το δέσεις πολύ καλά, για να μην σου λυθεί και πέσει μέσα στα κάρβουνα. Πρέπει να είσαι λίγο έμπειρος, θέλει σύρμα στο δέσιμο, να δεθεί η ραχοκοκαλιά σωστά, να μπούνε οι γάντζοι με την πεταλούδα για να τη σφίξουν, ενώ στον φούρνο δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα.

Θα το βάλεις στο ταψί, θα το σκεπάσεις με λαδόκολλα, θα του βάλεις λίγα υγρά, λίγο ζωμό και θα το ψήσει οποιαδήποτε ώρα κρίνεις ότι είναι έτοιμο.

Οικονομικό επιδόρπιο για το τέλος

Το γεύμα μπορεί να ολοκληρωθεί ιδανικά με ένα απλό, παραδοσιακό γλυκό, χωρίς περιττά έξοδα και πολύπλοκες συνταγές.

Μπορούν να κάνουν μία πορτοκαλόπιτα. Είναι εύκολο να βρεθεί μία συνταγή, δεν είναι ανάγκη να κάνουν κάποιο εξωτικό γλυκό.

Άλλωστε μετά από τόσο φαγητό και το γλυκό δεν είναι και ότι καλύτερο, μετά από τέτοια οινοποσία που θα έχει προκαλέσει αυτή η όμορφη γιορτή της Λαμπρής. Μπορούν να κάνουνε ένα σιροπιαστό γλυκό, έναν μπακλαβά, ένα κανταΐφι.