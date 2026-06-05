Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία Λιβάνου–Ισραήλ: «Η αντίσταση συνεχίζεται όσο υπάρχει κατοχή»

Ο Ναΐμ Κάσεμ απέρριψε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον, ζητώντας την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο.

Γιάννης Φιλιππάκος

Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία Λιβάνου–Ισραήλ: «Η αντίσταση συνεχίζεται όσο υπάρχει κατοχή»
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ναΐμ Κάσεμ, ηγέτης της Χεζμπολάχ, απέρριψε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που προβλέπει την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο.
  • Η Χεζμπολάχ επιμένει ότι η αντίσταση θα συνεχιστεί όσο διατηρείται η ισραηλινή κατοχή στο νότιο Λίβανο.
  • Οι εχθροπραξίες συνεχίζονται, με τουλάχιστον οκτώ νεκρούς και τραυματίες από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον νότο του Λιβάνου.
  • Ένας Σέρβος κυανόκρανος του ΟΗΕ σκοτώθηκε από πυρά όλμου, με τις ευθύνες να παραμένουν υπό διερεύνηση.
  • Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τη συνολική σύγκρουση παραμένουν αδιέξοδες, με διαφωνίες για το περιεχόμενο της συμφωνίας και τη σύνδεση με το λιβανικό μέτωπο.
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Ο επικαφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, απέρριψε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου, του Ισραήλ και των ΗΠΑ, ξεκαθαρίζοντας ότι το σιιτικό κίνημα δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε διευθέτηση δεν προβλέπει την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο.

Σε τηλεοπτικό μήνυμά του, ο Κάσεμ υποστήριξε ότι η κατάπαυση του πυρός δεν μπορεί να αφορά μόνο συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, επιμένοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να καλύπτει το σύνολο της λιβανικής επικράτειας.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε μετά τον τέταρτο γύρο διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Μεταξύ άλλων προβλέπει τον τερματισμό των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και την αποχώρηση των μαχητών της από την περιοχή ανάμεσα στα σύνορα με το Ισραήλ και τον ποταμό Λιτάνι.

«Δεν θα υπάρξει ασφάλεια όσο συνεχίζεται η κατοχή»

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ κάλεσε τη λιβανική κυβέρνηση να σταματήσει τις άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, ενώ υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ασφάλεια στο βόρειο Ισραήλ όσο οι κοινότητες του νοτίου Λιβάνου συνεχίζουν να δέχονται επιθέσεις.

«Όσο είναι παρούσα η κατοχή, η αντίσταση συνεχίζεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά τον ίδιο, η απαίτηση για πλήρη παύση των επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ και αποχώρηση των δυνάμεών της από τον νότο, ενώ οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, ισοδυναμεί με «παράδοση» και εξυπηρετεί αποκλειστικά τους στόχους του Ισραήλ.

Σύμφωνα με πηγή της οργάνωσης που μίλησε στο AFP, η Χεζμπολάχ έχει ήδη ενημερώσει τις λιβανικές αρχές ότι απορρίπτει τη συμφωνία που υπογράφηκε στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Οι συγκρούσεις συνεχίζονται

Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες, οι εχθροπραξίες δεν έχουν σταματήσει. Συγκεκριμένα, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν σε νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται γυναίκες και παιδιά.

Η λιβανική κυβέρνηση, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι προχωρά στον σχεδιασμό ανάπτυξης του στρατού σε «πιλοτικές ζώνες» στον νότο, όπως προβλέπει η συμφωνία.

Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τις νέες δεσμεύσεις. «Δεν είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται κατάπαυση του πυρός και το Ισραήλ τη παραβιάζει», δήλωσε στο AFP ο Μοχάμεντ Σαμσεντίν, ο οποίος εγκατέλειψε το σπίτι του στη νότια Βηρυτό λόγω των συγκρούσεων.

Νεκρός κυανόκρανος

Στο μεταξύ, ένας Σέρβος υπαξιωματικός της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) σκοτώθηκε και δύο ακόμη κυανόκρανοι τραυματίστηκαν από πυρά όλμου αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε τον θάνατο του κυανόκρανου και κάλεσε τις πλευρές να τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός.

Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί ποια πλευρά ευθύνεται για την επίθεση. Ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ, με την οργάνωση να απορρίπτει την κατηγορία ως «ανυπόστατη και ψευδή».

Δύσκολες οι συνομιλίες με το Ιράν

Την ίδια ώρα, χωρίς ουσιαστική πρόοδο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Η Τεχεράνη επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει τον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από το νότιο τμήμα της χώρας, ενώ η Ουάσιγκτον επιδιώκει να διαχωρίσει το λιβανικό μέτωπο από τις συνομιλίες για τον πόλεμο και τα υπόλοιπα ανοιχτά ζητήματα.

Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, περισσότεροι από 3.500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου στις αρχές Μαρτίου, ενώ πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες έχουν εκτοπιστεί. Από την ισραηλινή πλευρά έχουν σκοτωθεί 27 στρατιωτικοί και ένας συμβασιούχος των ενόπλων δυνάμεων, ενώ την Πέμπτη ανακοινώθηκε ακόμη ένας θάνατος στρατιώτη.

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