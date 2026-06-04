Κενό γράμμα η εκεχειρία στον Λίβανο: Η Χεζμπολάχ την απορρίπτει, το Ισραήλ σφυροκοπά τον νότο

Η Χεζμπολάχ απέρριψε την εκεχειρία με το Ισραήλ, το οποίο με τη σειρά του συνεχίζει τις επιθέσεις στον νότο της χώρας

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Κενό γράμμα η εκεχειρία στον Λίβανο: Η Χεζμπολάχ την απορρίπτει, το Ισραήλ σφυροκοπά τον νότο

Kόσμος κολυμπάει σε δημόσια παραλία με φόντο σύννεφα καπνού από μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε το χωριό Qlaileh του Λιβάνου

AP
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  • Η Χεζμπολάχ απέρριψε την εκεχειρία με το Ισραήλ, απαιτώντας πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από όλα τα λιβανέζικα εδάφη και άλλες προϋποθέσεις όπως την επιστροφή εκτοπισμένων και την απελευθέρωση κρατουμένων.
  • Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο και διατηρεί στρατιωτική παρουσία σε τμήματα του νότου ως ζώνη ασφαλείας.
  • Οι κάτοικοι του νότιου Λιβάνου έχουν ενημερωθεί να μην μετακινούνται νότια του ποταμού Ζαχράνι εξαιτίας των ισραηλινών βομβαρδισμών.
  • Η σύγκρουση σηματοδοτεί τη βαθύτερη ισραηλινή εισβολή στον Λίβανο από το 2000, με πρόσφατη κατάληψη στρατηγικού φρουρίου.
  • Η Χεζμπολάχ δεν συμμετείχε στις συνομιλίες για την εκεχειρία, παρά την συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ.
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Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να εφαρμόσουν εκεχειρία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, δήλωσε χθες η κυβέρνηση Τραμπ, δίνοντας ώθηση στις ελπίδες για μια ευρύτερη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη, η οποία είχε θέσει ως όρο για οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ εν μέρει τον τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, νωρίτερα χτύπησε το Κουβέιτ, προκαλώντας ζημιές στο αεροδρόμιό του και τραυματίζοντας δεκάδες, ενώ ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανακοίνωσή της ωστόσο, η Xεζμπολάχ ανέφερε ότι «ενημέρωσε επίσημα τον [Λιβανέζο] πρόεδρο Τζόζεφ Αούν για την απόρριψη της συμφωνίας, επιμένοντας ότι οποιαδήποτε αποδεκτή συμφωνία πρέπει να ξεκινήσει με πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από όλα τα λιβανέζικα εδάφη».

Η Χεζμπολάχ προσθέτει ότι «θεωρεί επίσης την επιστροφή των εκτοπισμένων κατοίκων, τις προσπάθειες ανοικοδόμησης και την απελευθέρωση Λιβανέζων κρατουμένων» ως «ουσιώδεις προϋποθέσεις για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία». Η υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα δεν συμμετείχε στις συνομιλίες για τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός.

Οι μάχες συνεχίζονται στο νότιο Λίβανο

Οι κάτοικοι του Λιβάνου εν τω μεταξύ έχουν ενημερωθεί να μην μετακινούνται νότια του ποταμού Ζαχράνι, καθώς το Ισραήλ βομβαρδίζει στόχους της Χεζμπολάχ. Αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση από τον εκπρόσωπο των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αβιτσάι Αντράι ο οποίος είπε ότι «οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές που βρίσκονται στα χωριά σας και σε κοντινή απόσταση» είναι οι στόχοι.

«Όποιος κατευθύνεται νότια θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του», πρόσθεσε, ενόψει της επέκτασης της περιοχής μάχης στο νότιο Λίβανο από το Ισραήλ. Αρκετές ώρες πριν από την προειδοποίηση του Αντράι, το Ισραήλ και ο Λίβανος είχαν συμφωνήσει στη νέα εκεχειρία.

Ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ δήλωσε ότι ο στρατός θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο προς το παρόν. Σε ανακοίνωσή του δήλωσε ότι ο στρατός του Ισραήλ θα παραμείνει σε τμήματα του νότου που κατέχει, ως μέρος αυτού που το Ισραήλ περιγράφει ως ζώνη ασφαλείας με στόχο την προστασία των βόρειων ισραηλινών κοινοτήτων από τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι του Λιβάνου, οι οποίοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους από τον ισραηλινό στρατό από τότε που ξεκίνησαν οι μάχες τον Μάρτιο, δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν, είπε.

Η εντολή σηματοδοτεί την τελευταία κίνηση του Ισραήλ, καθώς πραγματοποιεί την βαθύτερη εισβολή του στον Λίβανο από το 2000, όταν υποχώρησε στην διεθνώς αναγνωρισμένη Μπλε Γραμμή μετά από 22 χρόνια κατοχής. Την περασμένη εβδομάδα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις κατέλαβαν το Κάστρο Μπωφόρ, ένα στρατηγικό φρούριο του 12ου αιώνα

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