Κυψέλη: Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε ο 26χρονος Αφγανός

Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε νωρίτερα ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη

Εύη Απολλωνάτου

Κυψέλη: Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε ο 26χρονος Αφγανός
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 26χρονος Αφγανός κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη.
  • Ο κατηγορούμενος αρνείται τη δολοφονία και υποστηρίζει ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή και μετέφερε τη σορό μέσα σε βαλίτσα.
  • Χρησιμοποίησε ανώνυμο κινητό για να στείλει μηνύματα, παριστάνοντας τζιχαντιστή που δολοφόνησε το θύμα λόγω της χριστιανικής της πίστης.
  • Η σύζυγος του κατηγορούμενου, ύστερα από υποψίες, αποκάλυψε την τοποθεσία του και παρέδωσε στην αστυνομία χρήματα και κινητό που της πρόσφερε ο άνδρας της.
  • Σε έφοδο στο σπίτι της οικογένειας βρέθηκαν μεταλλικό αντίγραφο πιστολιού και στρατιωτικό μαχαίρι.
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Προθεσμία 24 ωρών ζήτησε και έλαβε από τον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Ο 26χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε ότι σκότωσε την 38χρονη και να ισχυρίστηκε ότι την εντόπισε νεκρή με αποτέλεσμα να πανικοβληθεί και να αποφασίσει να μεταφέρει τη σορό της μέσα σε βαλίτσα.

Νέες αποκαλύψεις

Σύμφωνα με νέες αποκαλύψεις, ο Σαρίφ Αχμαντζάι, φέρεται να χρησιμοποίησε ένα μη καταχωρημένο κινητό τηλέφωνο «μιας χρήσης» για να στείλει μηνύματα στην οικογένεια και τους φίλους της 38χρονης, παριστάνοντας τον τζιχαντιστή που τη σκότωσε επειδή ήταν Χριστιανή.

Μάλιστα, ο κατηγορούμενος φέρεται να έστειλε τα ίδια ακραία μηνύματα, από τον άγνωστο αριθμό, ακόμη και στην Αμερικανίδα σύζυγό του, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει το αφήγημά του.

Ο καθοριστικός ρόλος της συζύγου του

Η σύλληψή του το πρωί της Δευτέρας ήρθε ως αποτέλεσμα των υποψιών που κίνησε η ίδια η σύζυγός του, Αλέινα Χολ. Στις 15 Ιουλίου, η Χολ ξύπνησε και διαπίστωσε ότι ο σύζυγός της έλειπε. Ελέγχοντας την εφαρμογή κοινής τοποθεσίας στο κινητό, είδε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα της 38χρονης Βρετανίδας.

Όταν ανακοινώθηκε ο εντοπισμός της σορού, οι υποψίες της γιγαντώθηκαν. Εγκατέλειψε το σπίτι τους μαζί με το μωρό τους και μετακόμισε σε ξενοδοχείο. Ο 38χρο0νος επιχείρησε να την προσεγγίσει δίνοντάς της 2.550 ευρώ μετρητά και ένα ολοκαίνουργιο κινητό. Εκείνη τα αρνήθηκε και τα παρέδωσε στην αστυνομία, πεπεισμένη πλέον ότι είχαν αγοραστεί με τα χρήματα του θύματος. Η κίνησή της αυτή, στις 30 Ιουλίου, οδήγησε στις ραγδαίες εξελίξεις.

Σε έφοδο που πραγματοποίησαν οι αρχές στο σπίτι της οικογένειας την 1η Αυγούστου, εντοπίστηκαν ένα μεταλλικό αντίγραφο πιστολιού (τύπου Γκλοκ) και ένα στρατιωτικό μαχαίρι.

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