Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου «ξεμπλοκάρει» τις εξελίξεις με το Ιράν

Snapshot Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με στόχο τον περιορισμό της παρουσίας της Χεζμπολάχ και την ενίσχυση του λιβανικού στρατού.

Η συμφωνία συνδέεται με τις προσπάθειες να ξεμπλοκάρουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Παρά τη συμφωνία, το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ και σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στον Κόλπο, με αμφισβητούμενη ευθύνη και αποτελέσματα.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν ανοιχτές, αν και χωρίς ουσιαστική πρόοδο, με βασικές διαφωνίες σε οικονομικά ζητήματα και επιρροή στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε την προτεραιότητά του να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν και ανέφερε πιθανές εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις εντός σύντομου χρονικού διαστήματος. Snapshot powered by AI

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης ότι Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, σε μια κίνηση που συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια να ξεμπλοκάρουν και οι συνομιλίες με το Ιράν.

Η συμφωνία προβλέπει παύση των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και αποχώρηση των δυνάμεών της από την περιοχή νότια του Λιτάνι. Στην πράξη, το σχέδιο επιχειρεί να μεταφέρει τον έλεγχο της περιοχής στον λιβανικό στρατό και να περιορίσει την παρουσία ένοπλων οργανώσεων που δεν υπάγονται στο κράτος.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι δύο πλευρές συμφώνησαν, με την καθοδήγηση των ΗΠΑ, να προχωρήσουν άμεσα στη δημιουργία πιλοτικών ζωνών, όπου ο λιβανικός στρατός θα αναλάβει αποκλειστικό έλεγχο της περιοχής, χωρίς την παρουσία μη κρατικών ένοπλων ομάδων.

Ο κομβικός ρόλος του στρατού του Λιβάνου

Το πλαίσιο που συζητήθηκε βασίζεται και στις επαφές που είχαν προηγηθεί στο Αμερικανικό Πεντάγωνο στις 29 Μαΐου. Στόχος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι η διασφάλιση της κυριαρχίας, της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας τόσο του Λιβάνου όσο και του Ισραήλ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τονίζει ότι αυτό προϋποθέτει τον αφοπλισμό μη κρατικών ένοπλων οργανώσεων και την αποτροπή της επανεμφάνισής τους.

Οι ΗΠΑ επανέλαβαν ότι θα στηρίξουν τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, με στόχο να ενισχυθεί η επιχειρησιακή τους δυνατότητα και να μπορούν να ασκούν αποτελεσματικό έλεγχο σε ολόκληρη τη λιβανική επικράτεια.

Απευθείας διαπραγματεύσεις και επόμενο ραντεβού

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι το μέλλον των σχέσεων Ισραήλ και Λιβάνου πρέπει να καθοριστεί από τις δύο κυρίαρχες κυβερνήσεις, ενώ απορρίπτεται κάθε προσπάθεια από κράτος ή μη κρατικό δρώντα να κρατήσει «όμηρο» το μέλλον του Λιβάνου.

Ισραήλ και Λίβανος επανέλαβαν ότι δεν έχουν εχθρική πρόθεση ο ένας απέναντι στον άλλο και δεσμεύθηκαν να συνεχίσουν τις απευθείας συνομιλίες, με στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων και την επίτευξη συνολικής συμφωνίας.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επαναλάβουν τις πολιτικές και στρατιωτικές συνομιλίες την εβδομάδα της 22ας Ιουνίου, με τις ΗΠΑ να συνεχίζουν στο μεταξύ τη διαμεσολάβηση.

Η επίσπευση των διαδικασιών καθώς και η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Η Τεχεράνη είχε συνδέσει κάθε ευρύτερη συμφωνία με τις ΗΠΑ με τον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο, την ώρα που τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν το κλειδί για τις αγορές ενέργειας και για το παζάρι ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Νέα ένταση στον Κόλπο

Η ανακοίνωση για τη συμφωνία ήρθε την ίδια ημέρα που το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση στο Κουβέιτ, προκαλώντας ζημιές στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας και τραυματισμούς δεκάδων ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρχές και κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι πτήσεις ανεστάλησαν προσωρινά, ενώ αργότερα επανήλθαν μετά τη λήψη μέτρων ασφαλείας. Οι Φρουροί της Επανάστασης αρνήθηκαν ότι στόχευσαν το αεροδρόμιο, αποδίδοντας τις ζημιές σε αμερικανικούς πυραύλους αναχαίτισης που αστόχησαν. Η αμερικανική πλευρά απέρριψε τον ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι ιρανικά drones στόχευσαν εσκεμμένα τις εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, σε αμερικανική αεροπορική βάση και σε πλοίο που αναγνωρίστηκε ως Panaya. Η CENTCOM διέψευσε ότι επλήγησαν αμερικανικές εγκαταστάσεις και ανέφερε ότι οι ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι δεν πέτυχαν τους στόχους τους.

Δύσκολες διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη

Παρά την πολεμική ρητορική και τα θερμά επεισόδια στον Κόλπο, οι δίαυλοι Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν ανοιχτοί.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι οι επαφές δεν έχουν διακοπεί, αλλά παραδέχθηκε ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος. Η Τεχεράνη εξακολουθεί να ζητά πρόσβαση σε δεσμευμένα πετρελαϊκά έσοδα, εξαιρέσεις από κυρώσεις στις εξαγωγές αργού, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια της και διατήρηση επιρροής στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, δήλωσε ότι βασική προτεραιότητά του παραμένει να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Σε συνέντευξη που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι ο ανώτατος ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις. Αργότερα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εξελίξεων ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο.