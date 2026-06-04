ΗΠΑ: Λίβανος και Ισραήλ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός – Οι όροι για τη Χεζμπολάχ

Η συμφωνία προβλέπει παύση των επιθέσεων της Χεζμπολάχ, απομάκρυνση των δυνάμεών της από τον νότιο Λίβανο και ενίσχυση του ρόλου του λιβανικού στρατού.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΗΠΑ: Λίβανος και Ισραήλ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός – Οι όροι για τη Χεζμπολάχ
FR172078 AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Λίβανος και Ισραήλ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός με όρους την παύση των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και την απομάκρυνση των δυνάμεών της από τον νότιο Λίβανο.
  • Ο λιβανικός στρατός θα αναλάβει αποκλειστικό έλεγχο σε πιλοτικές ζώνες χωρίς την παρουσία μη κρατικών ένοπλων ομάδων, με υποστήριξη από τις ΗΠΑ.
  • Οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν απευθείας διαπραγματεύσεις για την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης.
  • Το κοινό ανακοινωθέν καταδικάζει τις επιθέσεις και δραστηριότητες του Ιράν που υπονομεύουν τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.
  • Το Ισραήλ ζητά τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ για την ασφάλεια και την εδαφική του ακεραιότητα, ενώ ο Λίβανος τονίζει τον σεβασμό των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων και της κυριαρχίας του.
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Λίβανος και Ισραήλ συμφώνησαν στην εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έπειτα από την τέταρτη τριμερή συνάντηση υψηλού επιπέδου που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον στις 2 και 3 Ιουνίου.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η συμφωνία τελεί υπό συγκεκριμένους όρους που ειναι η πλήρη παύση των πυρών από τη Χεζμπολάχ και την απομάκρυνση όλων των μελών της από την περιοχή νοτίως του ποταμού Λιτάνι.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν, με την καθοδήγηση των ΗΠΑ, να προχωρήσουν άμεσα στη δημιουργία πιλοτικών ζωνών, όπου ο λιβανικός στρατός θα αναλάβει αποκλειστικό έλεγχο της περιοχής, χωρίς την παρουσία μη κρατικών ένοπλων ομάδων.

Ο ρόλος-κλειδί για τον στρατό του Λιβάνου

Το πλαίσιο που συζητήθηκε βασίζεται και στις επαφές που είχαν προηγηθεί στο Αμερικανικό Πεντάγωνο στις 29 Μαΐου. Στόχος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι η διασφάλιση της κυριαρχίας, της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας τόσο του Λιβάνου όσο και του Ισραήλ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τονίζει ότι αυτό προϋποθέτει τον αφοπλισμό μη κρατικών ένοπλων οργανώσεων και την αποτροπή της επανεμφάνισής τους.

Οι ΗΠΑ επανέλαβαν ότι θα στηρίξουν τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, με στόχο να ενισχυθεί η επιχειρησιακή τους δυνατότητα και να μπορούν να ασκούν αποτελεσματικό έλεγχο σε ολόκληρη τη λιβανική επικράτεια.

US Israel Lebanon

Απευθείας διαπραγματεύσεις και επόμενο ραντεβού

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι το μέλλον των σχέσεων Ισραήλ και Λιβάνου πρέπει να καθοριστεί από τις δύο κυρίαρχες κυβερνήσεις, ενώ απορρίπτεται κάθε προσπάθεια από κράτος ή μη κρατικό δρώντα να κρατήσει «όμηρο» το μέλλον του Λιβάνου.

Ισραήλ και Λίβανος επανέλαβαν ότι δεν έχουν εχθρική πρόθεση ο ένας απέναντι στον άλλο και δεσμεύθηκαν να συνεχίσουν τις απευθείας συνομιλίες, με στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων και την επίτευξη συνολικής συμφωνίας.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επαναλάβουν τις πολιτικές και στρατιωτικές συνομιλίες την εβδομάδα της 22ας Ιουνίου, με τις ΗΠΑ να συνεχίζουν στο μεταξύ τη διαμεσολάβηση.

Σκληρή στάση απέναντι στο Ιράν

Στο κοινό ανακοινωθέν γίνεται επίσης αναφορά στο Ιράν, με όλες τις πλευρές να καταδικάζουν τις επιθέσεις του σε χώρες της περιοχής, καθώς και δραστηριότητες που, όπως αναφέρεται, υπονομεύουν τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Το Ισραήλ υπογράμμισε ότι η ασφάλειά του και ο σεβασμός της εδαφικής του ακεραιότητας μπορούν να διασφαλιστούν μόνο μέσα από τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και τη διάλυση των υποδομών της σε όλο τον Λίβανο.

Από την πλευρά του, ο Λίβανος επανέλαβε την ανάγκη σεβασμού των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων, της εδαφικής ακεραιότητας και της πλήρους κρατικής κυριαρχίας.

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