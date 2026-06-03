Λίβανος: Έξι νεκροί και σχεδόν 50 τραυματίες την Τρίτη σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Snapshot Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 50 τραυματίστηκαν από ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο την Τρίτη.

Μεταξύ των νεκρών είναι και εργαζόμενοι σε νοσοκομείο, καθώς και ένα παιδί.

Ένα κρατικό νοσοκομείο στην Τεμπνίν υπέστη ζημιές από τις επιθέσεις.

Τραυματίστηκαν γιατρός και πέντε υπάλληλοι του νοσοκομείου κατά τους βομβαρδισμούς.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου καταδίκασε τις επιθέσεις που επλήγησαν κέντρα υγείας. Snapshot powered by AI

Νέοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον νότιο Λίβανο την Τρίτη στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους παιδί, και τραυμάτισαν άλλους 48, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Μεταξύ των τραυματιών στο νότιο τμήμα της χώρας είναι «γιατρός και πέντε υπάλληλοι του κρατικού νοσοκομείου της Τεμπνίν, το οποίο υπέστη ζημιές σε νέο επεισόδιο της σειράς επιθέσεων του ισραηλινού εχθρού εναντίον νοσοκομείων και κέντρων υγείας», τόνισε το υπουργείο Υγείας στο δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.