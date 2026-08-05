Τσίγκας για φωτιά στη Δυτική Αττική: «Θα είμαστε εκεί όσο χρειαστεί»

Snapshot Η φωτιά στη Δυτική Αττική παρουσιάζει υψηλές θερμοκρασίες υπεδάφους, που μπορεί να προκαλέσουν νέες εστίες με αλλαγές ανέμου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο διαρκώς και θα συνεχίσουν να επιχειρούν όσο χρειαστεί.

Έξι ελικόπτερα και πεζοπόρα τμήματα επιχειρούν στην περιοχή για τον έλεγχο και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για την οριοθέτηση της φωτιάς, με τελική εκτίμηση να γίνεται στο τέλος της ημέρας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα αποχωρήσουν μόνο όταν η περίμετρος και τα εσωτερικά σημεία της καμένης έκτασης ψυχθούν πλήρως. Snapshot powered by AI

Συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η φωτιά στη Δυτική Αττική δεν θα εξέφρασε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας.

Όπως ανέφερε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, καθώς η περίμετρος της πυρκαγιάς παρουσιάζει υψηλές θερμοκρασίες στο υπέδαφος, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει νέες εστίες ακόμη και με ένα μικρό φύσημα του ανέμου.«Όσο περνάει η ώρα και αυξάνεται η θερμοκρασία, δεν εφησυχάζουμε. Θα είμαστε εκεί όσο χρειαστεί», είπε στην ΕΡΤ ο Κώστας Τσίγκας.

Από τα ξημερώματα έξι ελικόπτερα να πραγματοποιούν ρίψεις στους τομείς της πυρκαγιάς, ενώ προβλέπεται ενίσχυση των δυνάμεων εφόσον απαιτηθεί.Παράλληλα, στην περιοχή επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα, ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων και δασοκομάντος, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί σε όλη την περίμετρο του μετώπου για τον έλεγχο πιθανών αναζωπυρώσεων.Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος εκτίμησε ότι υπάρχει αισιοδοξία για την οριοθέτηση της πυρκαγιάς.

Ωστόσο τόνισε ότι η τελική εικόνα θα διαμορφωθεί με το τελευταίο φως της ημέρας, όταν θα αξιολογηθούν οι θερμοκρασίες που θα αναπτυχθούν στο πεδίο.«Και χθες και σήμερα υπάρχουν σημεία τα οποία καπνίζουν. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει θερμοκρασία στο υπέδαφος, τόσο λόγω της περιμέτρου όσο και λόγω της βλάστησης που έχει καεί», ανέφερε ο Κώστας Τσίγκας.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής θα αποχωρήσουν μόνο όταν διαπιστωθεί ότι έχει ψυχθεί πλήρως τόσο η περίμετρος όσο και τα εσωτερικά σημεία της καμένης έκτασης, εξήγησε ο Κώστας Τσίγκας.