Τσίγκας για φωτιά στη Δυτική Αττική: «Θα είμαστε εκεί όσο χρειαστεί»

Συγκρατημένη αισιοδοξία για οριοθέτηση του μετώπου

Εύη Απολλωνάτου

Τσίγκας για φωτιά στη Δυτική Αττική: «Θα είμαστε εκεί όσο χρειαστεί»
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η φωτιά στη Δυτική Αττική παρουσιάζει υψηλές θερμοκρασίες υπεδάφους, που μπορεί να προκαλέσουν νέες εστίες με αλλαγές ανέμου.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο διαρκώς και θα συνεχίσουν να επιχειρούν όσο χρειαστεί.
  • Έξι ελικόπτερα και πεζοπόρα τμήματα επιχειρούν στην περιοχή για τον έλεγχο και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
  • Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για την οριοθέτηση της φωτιάς, με τελική εκτίμηση να γίνεται στο τέλος της ημέρας.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα αποχωρήσουν μόνο όταν η περίμετρος και τα εσωτερικά σημεία της καμένης έκτασης ψυχθούν πλήρως.
Snapshot powered by AI

Συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η φωτιά στη Δυτική Αττική δεν θα εξέφρασε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας.

Όπως ανέφερε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, καθώς η περίμετρος της πυρκαγιάς παρουσιάζει υψηλές θερμοκρασίες στο υπέδαφος, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει νέες εστίες ακόμη και με ένα μικρό φύσημα του ανέμου.«Όσο περνάει η ώρα και αυξάνεται η θερμοκρασία, δεν εφησυχάζουμε. Θα είμαστε εκεί όσο χρειαστεί», είπε στην ΕΡΤ ο Κώστας Τσίγκας.

Από τα ξημερώματα έξι ελικόπτερα να πραγματοποιούν ρίψεις στους τομείς της πυρκαγιάς, ενώ προβλέπεται ενίσχυση των δυνάμεων εφόσον απαιτηθεί.Παράλληλα, στην περιοχή επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα, ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων και δασοκομάντος, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί σε όλη την περίμετρο του μετώπου για τον έλεγχο πιθανών αναζωπυρώσεων.Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος εκτίμησε ότι υπάρχει αισιοδοξία για την οριοθέτηση της πυρκαγιάς.

Ωστόσο τόνισε ότι η τελική εικόνα θα διαμορφωθεί με το τελευταίο φως της ημέρας, όταν θα αξιολογηθούν οι θερμοκρασίες που θα αναπτυχθούν στο πεδίο.«Και χθες και σήμερα υπάρχουν σημεία τα οποία καπνίζουν. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει θερμοκρασία στο υπέδαφος, τόσο λόγω της περιμέτρου όσο και λόγω της βλάστησης που έχει καεί», ανέφερε ο Κώστας Τσίγκας.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής θα αποχωρήσουν μόνο όταν διαπιστωθεί ότι έχει ψυχθεί πλήρως τόσο η περίμετρος όσο και τα εσωτερικά σημεία της καμένης έκτασης, εξήγησε ο Κώστας Τσίγκας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:28ΚΟΣΜΟΣ

Καπιμπάρα επισκέφτηκαν... κτίριο νομοθετικού συμβουλίου στην Βραζιλία - Δείτε βίντεο

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Τσίγκας για φωτιά στη Δυτική Αττική: «Θα είμαστε εκεί όσο χρειαστεί»

12:27ΕΥ ΖΗΝ

Καφεΐνη: Πώς επηρεάζει τα αυτοάνοσα νοσήματα - «Η σχέση καφέ-ανοσοποιητικού είναι πολύ πιο σύνθετη»

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρώτος «πόλεμος« της Τεχνητής Νοημοσύνης: Στο στόχαστρο ιρανικών πυραύλων Google, Amazon, Microsoft - Γιατί η Τεχεράνη βομβαρδίζει τα κέντρα δεδομένων ΑΙ

12:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημα στη Χαλ ο Τζολάκης - Έσπασε το ρεκόρ μεταγραφής του Αγγλικού συλλόγου

12:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα – Ποια ΑΦΜ υποβάλλουν σήμερα αίτηση

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Εκδόθηκαν 3.000 διαβατήρια σε έναν μήνα στην Πάτρα - Οι 7 στους 10 για να αποφύγουν τη νέα ταυτότητα

11:56ANNOUNCEMENTS

RE:KRETE – FORTEZZA THE CONCERT - Ένα μήνυμα ενότητας από την Κρήτη

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Μυστράς: «Φρούριο» το κλειστό ξενοδοχείο που έκρυβε το πτώμα του 90χρονου πατέρα του – Αλυσίδες, κάμερες και απαγορεύσεις

11:49ANNOUNCEMENTS

«Από τη Βαλτική στη Μεσόγειο»: Το 3o Piraeus Port Film Festival στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Φορτηγό έπεσε πάνω σε πυροσβεστικό κρουνό και δημιούργησε... συντριβάνι στη Λαμία

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Πωλείται το σπίτι όπου μεγάλωσε ο Νιλ Άρμστρονγκ - «Εδώ γεννήθηκε η αγάπη του για την Σελήνη»

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Συνελήφθη Έλληνας οδηγός για υπεξαίρεση τσάντας και ρολογιού αξίας 75.000 ευρώ από τουρίστα

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Επικοινωνιακή αδράνεια» της ΝΔ για τα σπιτάκια ανακύκλωσης - «Συνειδητοποίησα ότι πρέπει να ασχοληθώ ο ίδιος»

11:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Σακίλ Ο΄Νιλ το χει ακόμα: Καρφώνει στα 54 του και τρελαίνει το κοινό - Βίντεο

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Malaysia Airlines: Πιλότος συνελήφθη για λαθρεμπόριο 70.000 χαπιών έκσταση στην Ινδονησία - Μετέφερε 170 επιβάτες ενώ είχε κάνει χρήση ναρκωτικών

11:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε δήμαρχο Θεσσαλονίκης: Το 2030 θα έχουμε μια καινούργια ΔΕΘ, κρατώντας την υφιστάμενη σε λειτουργία – Θα έχουμε έναν πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο

10:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Από σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω

10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιφέρεια Αττικής: Δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής κατά των συλληφθέντων για την φωτιά στη Βοιωτία - «Μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο για τους υπαίτιους»

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Βοιωτία: «Ελλιπέστατη η δικογραφία – Δεν είναι ο δήμαρχος Στυλίδας ιδιοκτήτης του αιολικού πάρκου», λέει ο δικηγόρος του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα – Ποια ΑΦΜ υποβάλλουν σήμερα αίτηση

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Μυστράς: «Φρούριο» το κλειστό ξενοδοχείο που έκρυβε το πτώμα του 90χρονου πατέρα του – Αλυσίδες, κάμερες και απαγορεύσεις

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Συνελήφθη Έλληνας οδηγός για υπεξαίρεση τσάντας και ρολογιού αξίας 75.000 ευρώ από τουρίστα

08:35ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Μαρουσάκη: Καλοκαίρι με 38αρια – Πού αναμένονται ισχυροί βοριάδες

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία: Συνελήφθη ηθοποιός και πρώην παίκτρια του Survivor για «προσβολή δημοσίας αιδούς»- Παραδέχτηκε ότι φοράει δονητή στον λαιμό της

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: ΤikToker δολοφονήθηκε εν ψυχρώ ενώ έκανε live μετάδοση έξω από εστιατόριο - Βίντεο ντοκουμέντο

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Εκδόθηκαν 3.000 διαβατήρια σε έναν μήνα στην Πάτρα - Οι 7 στους 10 για να αποφύγουν τη νέα ταυτότητα

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Μυστράς: Πώς οι αστυνομικοί έφτασαν στο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο και βρήκαν τη σορό του 90χρονου στον καταψύκτη – Η επικοινωνία με την κόρη και οι ισχυρισμοί του 55χρονου

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Παρίστανε τον τζιχαντιστή με τηλέφωνο «μιας χρήσης» ο Αφγανός δολοφόνος της Βρετανίδας - Το σχέδιο του για την παραπλάνηση των αρχών και τα δύο σενάρια για τα κίνητρα του εγκλήματος

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Ναρκοβαρόνος εκτέλεσε Μεξικανή influencer live στο Tik Tok επειδή παράτησε τον γιο του

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: Κατέθεσε δύο φωτογραφίες ο 41χρονος πριν από την προφυλάκισή του - Τι υποστήριξε

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 4/8/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Επικοινωνιακή αδράνεια» της ΝΔ για τα σπιτάκια ανακύκλωσης - «Συνειδητοποίησα ότι πρέπει να ασχοληθώ ο ίδιος»

06:54ΕΥ ΖΗΝ

Τι πολύτιμο προσφέρει στην υγεία μας η παραδοσιακή χωριάτικη σαλάτα

22:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε ενισχύονται οι βοριάδες και τι περιμένουμε για τον 15Αύγουστο - Πρόγνωση Αρναούτογλου

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η Μάνη χειροκρότησε τον φονιά: Η εκδίκηση ενός πατέρα που συγκλόνισε την Ελλάδα

10:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Από σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω

02:14ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την 2026 Γ'/ΕΣΣΟ – Όλες οι πληροφορίες

09:26LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ – Αντζελίνα Τζολί: Νέο επεισόδιο στον δικαστικό πόλεμο – Τι ζητά ο ηθοποιός από την πρώην σύζυγό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ