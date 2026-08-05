Καφεΐνη: Πώς επηρεάζει τα αυτοάνοσα νοσήματα - «Η σχέση καφέ-ανοσοποιητικού είναι πολύ πιο σύνθετη»

Ο καφές αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή ροφήματα παγκοσμίως.

Διονυσία Προκόπη

Καφεΐνη: Πώς επηρεάζει τα αυτοάνοσα νοσήματα - «Η σχέση καφέ-ανοσοποιητικού είναι πολύ πιο σύνθετη»
ΕΥ ΖΗΝ
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  • Η καφεΐνη έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες σε μέτριες ποσότητες, ενώ η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να επηρεάζει διαφορετικά ανάλογα με το γενετικό υπόβαθρο και την υγεία του ατόμου.
  • Ο καφές περιέχει πολλές βιοδραστικές ενώσεις που μειώνουν το οξειδωτικό στρες και τροποποιούν φλεγμονώδη μονοπάτια σχετιζόμενα με χρόνια νοσήματα.
  • Ο καφές επηρεάζει θετικά τη σύνθεση του εντερικού μικροβιώματος, κάτι που σχετίζεται με τη ρύθμιση της φλεγμονής σε αυτοάνοσα νοσήματα.
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Την πιθανή επίδραση της καφεΐνης στο ανοσοποιητικό σύστημα και ιδιαίτερα στα αυτοάνοσα νοσήματα, εξετάζει η επιστημονική κοινότητα, στρέφοντας το ερευνητικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, πέρα από τη διεγερτική της δράση.

Σύμφωνα με τη ρευματολόγο Ελένη Κομνηνού, «η σχέση καφέ – ανοσοποιητικού είναι πολύ πιο σύνθετη από όσο πιστεύαμε παλαιότερα». «Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε μέτριες ποσότητες η καφεΐνη φαίνεται να εμφανίζει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, ενώ η υπερβολική κατανάλωση ενδέχεται να έχει διαφορετικές επιδράσεις ανάλογα με το γενετικό υπόβαθρο και τη συνολική κατάσταση υγείας του ατόμου», υποστηρίζει.

Η καφεΐνη ως ανοσοτροποποιητικός παράγοντας

Η καφεΐνη ανήκει στις μεθυλοξανθίνες και δρα κυρίως μέσω αναστολής των υποδοχέων αδενοσίνης. Η αδενοσίνη αποτελεί σημαντικό ρυθμιστή της φλεγμονώδους απάντησης και της λειτουργίας των ανοσοκυττάρων.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η καφεΐνη μπορεί να επηρεάσει:

  • Τη λειτουργία των Τ-λεμφοκυττάρων
  • Την παραγωγή κυτταροκινών
  • Τη δραστηριότητα των μακροφάγων
  • Τη φλεγμονώδη απόκριση του οργανισμού.

Ένα συχνό λάθος είναι να θεωρούμε ότι οι επιδράσεις του καφέ οφείλονται αποκλειστικά στην καφεΐνη. Στην πραγματικότητα, ο καφές περιέχει περισσότερες από χίλιες βιοδραστικές ενώσεις, μεταξύ των οποίων: χλωρογενικά οξέα, πολυφαινόλες, διτερπένια, αντιοξειδωτικές ουσίες.

Οι ενώσεις αυτές φαίνεται να συμβάλλουν στη μείωση του οξειδωτικού στρες και στην τροποποίηση φλεγμονωδών μονοπατιών, που εμπλέκονται στην παθογένεια πολλών χρόνιων νοσημάτων.

Καφές και χρόνια νοσήματα

Η σχέση καφέ και ρευματοειδούς αρθρίτιδας έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών ερευνών. Παλαιότερες μελέτες είχαν συσχετίσει την αυξημένη κατανάλωση καφέ με μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης οροθετικής νόσου. Ωστόσο, νεότερες αναλύσεις δεν επιβεβαίωσαν αυτή τη σχέση.

Σήμερα φαίνεται ότι η μέτρια κατανάλωση καφέ δεν αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου, καθώς δεν υπάρχουν ισχυρά δεδομένα που να δικαιολογούν γενικευμένη αποφυγή του καφέ σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα. H επίδραση πιθανότατα εξαρτάται από γενετικούς, περιβαλλοντικούς και μεταβολικούς παράγοντες.

Στο Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο, το σύνδρομο Sjögren και στις σπονδυλαρθρίτιδες, τα διαθέσιμα δεδομένα είναι περιορισμένα. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι η κατανάλωση καφέ επιδεινώνει τη δραστηριότητα αυτών των νοσημάτων.

Αντίθετα, ορισμένες μελέτες υποστηρίζουν ότι οι αντιοξειδωτικές ουσίες του καφέ μπορεί να συμβάλλουν στη μείωση της χρόνιας φλεγμονής χαμηλού βαθμού.

Τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί η σημασία του άξονα εντέρου–ανοσοποιητικού συστήματος. Ο καφές φαίνεται να επηρεάζει θετικά τη σύνθεση του εντερικού μικροβιώματος, αυξάνοντας ορισμένα ωφέλιμα βακτηριακά στελέχη. Δεδομένου ότι η δυσβίωση (σ.σ η ανισορροπία στους μικροοργανισμούς της εντερικής μικροχλωρίδας) έχει συσχετισθεί με πολλά αυτοάνοσα νοσήματα, η πιθανή αυτή δράση του καφέ αποτελεί πεδίο, ιδιαίτερα ενεργού, επιστημονικής έρευνας.

Τα είδη του καφέ

Στο ερώτημα, εάν έχει σημασία το είδος του καφέ, η απάντηση είναι πιθανότατα ναι.

  • Καφές Φίλτρου

Ο καφές φίλτρου θεωρείται η πλέον μελετημένη μορφή καφέ και συνδέεται συχνότερα με οφέλη για την καρδιαγγειακή υγεία.

  • Espresso

Ο espresso περιέχει υψηλή συγκέντρωση βιοδραστικών ουσιών ανά μονάδα όγκου, αλλά συνήθως καταναλώνεται σε μικρότερη ποσότητα.

  • Ελληνικός καφές

Ο ελληνικός καφές είναι πλούσιος σε πολυφαινόλες και αντιοξειδωτικά συστατικά. Μελέτες από πληθυσμούς της Μεσογείου έχουν δείξει ευνοϊκές επιδράσεις στην αγγειακή λειτουργία και στη μακροζωία.

  • Ντεκαφεϊνέ

Παρότι περιέχει ελάχιστη καφεΐνη, διατηρεί μεγάλο μέρος των αντιοξειδωτικών συστατικών του καφέ, γεγονός που υποδηλώνει ότι αρκετά από τα πιθανά οφέλη δεν σχετίζονται αποκλειστικά με την καφεΐνη.

Ισορροπημένη κατανάλωση

Σύμφωνα με την ρευματολόγο, για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, η πρόσληψη έως 400 mg καφεΐνης ημερησίως, δηλαδή περίπου 3 έως 4 φλιτζάνια καφέ, θεωρείται ασφαλής. Ωστόσο, κάθε ασθενής είναι διαφορετικός. Άτομα με αϋπνία, ταχυκαρδίες, αρρύθμιστη υπέρταση, έντονο άγχος, ενδέχεται να εμφανίζουν μεγαλύτερη ευαισθησία στην καφεΐνη.

«Η σύγχρονη επιστημονική γνώση δεν υποστηρίζει ότι ο καφές αποτελεί εχθρό του ανοσοποιητικού συστήματος. Αντίθετα, φαίνεται ότι η μέτρια κατανάλωσή του μπορεί να ασκεί ανοσοτροποποιητικές και αντιφλεγμονώδεις δράσεις μέσω της καφεΐνης, των πολυφαινολών και της επίδρασής του στο εντερικό μικροβίωμα.

»Όσον αφορά τα αυτοάνοσα νοσήματα, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να δικαιολογούν γενικευμένη αποφυγή του καφέ. Η ανοχή, η συνολική διατροφή, οι συνυπάρχουσες παθήσεις και οι εξατομικευμένες ανάγκες κάθε ασθενούς παραμένουν οι σημαντικότεροι παράγοντες.

»Ίσως τελικά το ερώτημα να μην είναι αν ο καφές επηρεάζει το ανοσοποιητικό, αλλά με ποιον τρόπο η ισορροπημένη κατανάλωσή του μπορεί να ενταχθεί σε έναν συνολικά υγιεινό τρόπο ζωής που υποστηρίζει την καλή λειτουργία του οργανισμού και τη ρύθμιση της φλεγμονής», καταλήγει η κυρία Κομνηνού.

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