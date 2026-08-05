Γεωργιάδης: «Επικοινωνιακή αδράνεια» της ΝΔ για τα σπιτάκια ανακύκλωσης - Τι απαντά στο ΠΑΣΟΚ

Ο υπουργός Υγείας κλιμακώνει την αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη προαναγγέλλοντας αποκαλύψεις 

Διονυσία Προκόπη

Γεωργιάδης: «Επικοινωνιακή αδράνεια» της ΝΔ για τα σπιτάκια ανακύκλωσης - Τι απαντά στο ΠΑΣΟΚ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης απορρίπτει την ύπαρξη σκανδάλου στα σπιτάκια ανακύκλωσης και κάνει λόγο για επικοινωνιακή αδράνεια της ΝΔ.
  • Προαναγγέλλει αποκαλύψεις και ζητά από το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει εάν συνεχίζει να υποστηρίζει τις καταγγελίες.
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Ραντεβού στο X με το ΠΑΣΟΚ, έχει δώσει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η τελετή των εγκαινίων του Κέντρου Υγείας στους Σοφάδες Καρδίτσας, όπου βρίσκεται το πρωί της Τετάρτης (05/08/2026). Ο κ. Γεωργιάδης, αφού διαπίστωσε ότι έχει επικρατήσει μια «άδικη εικόνα» σκανδάλου στην κοινή γνώμη για τα γνωστά σπιτάκια της ανακύκλωσης, εξαιτίας της επικοινωνιακής αδράνειας του κυβερνώντος κόμματος, αποφάσισε να να ασχοληθεί ο ίδιος με την υπόθεση.

Σηκώνοντας το γάντι που έχει πετάξει το ΠΑΣΟΚ, ο Άδωνις Γεωργιάδης καλεί τον Νίκο Ανδρουλάκη να απαντήσει μέχρι τις 12:00 εάν συνεχίζει να υιοθετεί τις καταγγελίες που έχει κάνει σε σχετικό βίντεο και βασίζονται στο πόρισμα της ΕΔΕΛ. Τότε, θα ανεβάσει στο Χ έγγραφο που ανακάλυψε ο ίδιος μέσα στον φάκελο της υπόθεσης, «για να σας δείξω πόσο εύκολα μπορεί να χειραγωγηθεί η κοινή γνώμη αλλά και πόσο κωμική αντιπολίτευση είναι δυστυχώς για την χώρα μας το ΠΑΣΟΚ».

Για την υπόθεση καθεαυτή, ο κ. Γεωργιάδης επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Χ, ότι δεν είχε εμπλοκή κατά τη θητεία του ως υπουργός Ανάπτυξης, «πλην της παραγγελίας γνωμοδότησης από μία από τις Big 4, για να μου πει αν η τιμή που είχε προσφερθεί ήταν συμφέρουσα ή όχι και αυτό το έκανα για να διευρευνήσω σχετικές καταγγελίες τότε. Σημειωτέον ότι η έκθεση έλεγε με σαφήνεια ότι η τιμή είναι απολύτως συμφέρουσα για το Δημόσιο με μια σειρά στοιχείων από όλο τον κόσμο».

Απαντώντας δε, σε χρήστη του Χ, ο υπουργός Υγείας εξηγεί τι είναι ο Διεθνής Μειοδοτικός Διαγωνισμός ως εξής: «Η διαδικασία εφευρέθηκε διότι ο καλύτερος τρόπος κοστολόγησης απεδείχθη αυτός. Το γιατί είναι απλό; Αν πράγματι το Κράτος πάει να πληρώσει 300.000€ για κάτι που μια εταιρία το πουλάει με κέρδος στις 70.000€ τότε χιλιάδες εταιρίες στον κόσμο θα έρχονταν να το πουλήσουν και εδώ τόσο ή έστω λίγο ακριβότερα και να πάρουν την δουλειά. Εκτός και αν όλες οι εταιρίες του πλανήτου αποφάσισαν να απόσχουν με έναν μαγικό τρόπο και όσοι άλλοι έξυπνοι ήθελαν να αγοράσουν έστω από την πρώτη και να μεταπωλήσουν δεν το σκέφθηκαν…μιλάμε για νέο γύρο ανοησιών».

Τέλος, ο Άδωνις Γεωργιάδης τονίζει ότι «κανένα σκάνδαλο με τα πράσινα σπιτάκια δεν προκύπτει και όσα ακούτε τόσο καιρό είναι ένας συνδυασμός συγκρούσεως εμπορικών συμφερόντων και πολιτικής αντιπαράθεσης. Και η τιμή ελέγχθηκε πολλαπλώς με όλους τους τρόπους που έχει το Δημόσια στα στάδια που έπρεπε και όλες οι διαδικασίες του Διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού έχουν τηρηθεί στο ακέραιο. Οχι γιατί το λέω εγώ, αλλά διότι έχουν ελεγχθεί και έχει αποφανθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο και άρα καμμία αμφισβήτηση ως προς αυτό δεν μπορεί να υπάρχει».

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