Ρούμπιο: Ισραήλ και Λίβανος θα κατέληγαν σε συμφωνία «ακόμη και αύριο», αν δεν υπήρχε η Χεζμπολάχ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατά την διάρκεια της ακρόασης του στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας

Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία «ακόμη και αύριο» αν δεν υπήρχε η Χεζμπολάχ, υποστήριξε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς οι δύο χώρες ξεκινούν τον τέταρτο γύρο συνομιλιών τους στην Ουάσιγκτον.

«Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία ακόμη και αύριο. Το Ισραήλ δεν έχει καμία εδαφική διεκδίκηση στον Λίβανο. Η Χεζμπολάχ είναι το μοναδικό εμπόδιο», είπε ο Ρούμπιο κατά την διάρκεια της ακρόασης του στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

Ο Ρούμπιο επανέλαβε, επίσης, ότι «χωρίς το Ιράν, δεν θα υπήρχε Χεζμπολάχ», υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ, που έχουν αναλάβει ρόλο μεσολαβητή, επιμένουν να διαχωριστούν οι διαπραγματεύσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου από εκείνες με το Ιράν, κάτι όμως που απορρίπτεται από την Τεχεράνη.

Οι πρέσβεις του Ισραήλ και του Λιβάνου έγιναν δεκτοί σήμερα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, για έναν νέο γύρο απευθείας συνομιλιών, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να διαρκέσει δύο ημέρες.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατό στη Βηρυτό, ενώ η Χεζμπολάχ υποσχέθηκε να σταματήσει πλήρως τα πυρά. Ο Ρούμπιο είπε ότι η δέσμευση της Χεζμπολάχ μεταφέρθηκε στην Ουάσιγκτον «από τις λιβανέζικες αρχές».

Ωστόσο, οι συγκρούσεις μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ συνεχίζονται, παρά την κατάπαυση του πυρός.

Τουλάχιστον έξι άτομα σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα το βράδυ της Δευτέρας στον νότιο Λίβανο, ανεβάζοντας στα 13 τον συνολικό αριθμό των θυμάτων μέσα σε μία ημέρα. Σήμερα, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση μιας ρουκέτας εναντίον ισραηλινού άρματος στη Χαντάθα, λέγοντας ότι μάχεται «κατά της προώθησης των ισραηλινών δυνάμεων».