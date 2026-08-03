Καιρός - Κολυδάς: Η τάση των ανέμων σε Αιγαίο και Ιόνιο το επόμενο 10ήμερο - Διαγράμματα

Την τάση των ανέμων σε Αιγαίο και Ιόνιο το επόμενο 10ήμερο ανέλυσε ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, την στιγμή που συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε πολλά πύρινα μέτωπα.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Η νέα αυτή μέθοδος παρουσίασης των ensemble προγνώσεων ανέμου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς πιο χρήσιμη και ουσιαστική μετεωρολογική ενημέρωση. Αντί να περιοριζόμαστε σε μία μόνο προγνωστική τιμή, εξετάζουμε πολλά πιθανά σενάρια και αποτυπώνουμε την πιθανότητα ο άνεμος να ξεπεράσει κρίσιμα όρια, όπως τα 5, 6 ή 7 Μποφόρ.

Έτσι, ο ταξιδιώτης, ο ναυτικός και κάθε πολίτης μπορεί να κατανοήσει καλύτερα όχι μόνο πόσο θα φυσά, αλλά και πόσο βέβαιη είναι αυτή η εκτίμηση. Η πληροφορία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τον προγραμματισμό θαλάσσιων μετακινήσεων, καθώς αναδεικνύει εγκαίρως τις πιο δύσκολες περιοχές και χρονικές περιόδους.

Παράλληλα, προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς θα διαμορφωθεί συνολικά το πεδίο των ανέμων στο Αιγαίο, στο Ιόνιο και στη χώρα. Πρόκειται για μια σύγχρονη, κατανοητή και αξιόπιστη προσέγγιση, βασισμένη στις πιθανότητες και όχι στην ψευδαίσθηση απόλυτης βεβαιότητας.

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