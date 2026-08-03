Συναρπαστικά ευρήματα μελέτης: Το 47% των εργαζομένων κάνει σεξ στο γραφείο 9 π.μ. με 5 μ.μ.

Snapshot Το 47% των εργαζομένων στις ΗΠΑ αναφέρουν ότι κάνουν σεξ κατά τη διάρκεια της εργασίας, με το 28% να ολοκληρώνει κάθε φορά.

Η σεξουαλική δραστηριότητα στο χώρο εργασίας έχει συσχετιστεί με αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας.

Το 38% των εικοσάρηδων αναζητούν εργασία με ιδιωτικούς χώρους για σεξουαλικές επαφές εντός του γραφείου.

Το 49% των ερωτευμένων ζευγαριών κάνουν σεξ σε αυτοκίνητα, ενώ σημαντικό ποσοστό το κάνει σε δημόσιους και υπαίθριους χώρους.

Ειδικοί προτείνουν τη διασφάλιση της ασφάλειας και την οριοθέτηση συμφωνιών μεταξύ συντρόφων πριν από σεξουαλικές επαφές σε μη συνηθισμένους χώρους. Snapshot powered by AI

Απίθανα ευρήματα μίας πρωτότυπης μελέτης με αφορμή την Εθνική Ημέρα του Οργασμού, στις 31 Ιουλίου, στις ΗΠΑ, δείχνουν ότι το γραφείο δεν είναι απαραίτητα ένας απρόσωπος, μη ελκυστικός χώρος, αλλά μπορεί κάλλιστα να μετατραπεί σε... κρεβατοκάμαρα και μάλιστα εν ώρα εργασίας.

Σύμφωνα με την Bloom Stories, μια πλατφόρμα ερωτικών ηχογραφήσεων, το 47% των εργαζομένων με ωράριο 9-5 σε όλες τις ΗΠΑ, συνευρίσκονται ερωτικά κατά τη διάρκεια της εργασίας, με το 28% να απολαμβάνει ένα «ευτυχισμένο τέλος» κάθε φορά.

«Το καλό σεξ δεν συμβαίνει πάντα ανάμεσα στα σεντόνια», δήλωσε η Λέμον Μάγιερ, ειδική σε θέματα σεξ για το Bloom.

Κατά τη Μάγιερ, «η καινοτομία ενός νέου χώρου, είτε πρόκειται για τη μετάβαση από την κρεβατοκάμαρα στον πάγκο της κουζίνας, είτε για μια εξόρμηση σε πιο απομακρυσμένα μέρη, μπορεί να ενισχύσει τη διέγερση. Οι διαφορετικοί χώροι προσφέρουν διαφορετικά οπτικά ερεθίσματα, ήχους και αισθήσεις, τα οποία μπορούν όλα να ενισχύσουν τη σεξουαλική διέγερση».

Σύμφωνα με τους ειδικούς της έρευνας είναι ο νόμιμος τρόπος να κάνεις σεξ ενώ παράλληλα βγάζεις χρήματα. Όμως, το να «ασχολείσαι» κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας είναι κάτι περισσότερο από μια φτηνή συγκίνηση.

Στην πραγματικότητα, μια μεσημεριανή «περιπέτεια» για παράδειγμα πάνω στο γραφείο — έχει αποδειχθεί ότι «ενισχύει την παραγωγικότητα», καθώς και ότι βελτιώνει την ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων που έχουν ανάγκη από ανακούφιση, όπως αποκάλυψε μια πρόσφατη έκθεση.

Και οι νεαροί της Γενιάς Ζ τρελαίνονται για αυτή τη διασκέδαση που δεν είναι κατάλληλη για τον χώρο εργασίας.

Ένα προκλητικό 38% των εικοσάρηδων αναζητά πλέον εργασία που προσφέρει ιδιωτικούς χώρους μέσα στο γραφείο για σεξουαλικές επαφές — είτε με έναν συνάδελφο είτε μόνοι τους — σύμφωνα με μια δημοφιλή έρευνα, η οποία διαπίστωσε επίσης ότι το 47% των τηλεργαζομένων δίνει επίσης προτεραιότητα στα ερωτικά παιχνίδια πίσω από την πλάτη των αφεντικών τους.

Ανεξάρτητα από την ηλικία και τον τόπο εργασίας, τα ερωτευμένα ζευγάρια που απλά δεν μπορούν να αντισταθούν ικανοποιούν τις ορμές τους οπουδήποτε θεωρούν κατάλληλο.

Οι ερευνητές της Bloom διαπίστωσαν ότι το 49% των ερωτευμένων ζευγαριών κάνουν τρελά πράγματα και φτάνουν σε οργασμό μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ το 43% το κάνει «υπαίθρια» σε κήπους, το 40% σε δημόσιους χώρους — όπως το γυμναστήριο ή η τουαλέτα ενός αεροπλάνου — και ένα εντυπωσιακό 34% κάτω από το νερό, σε πισίνες ή στη θάλασσα.

Ανεξάρτητα από το πού επιλέγουν να κάνουν σεξ, η Μέγιερ δίνει έμφαση στην ασφάλεια πάνω απ’ όλα. «Όπου κι αν το κάνετε, το πιο σημαντικό είναι να βεβαιωθείτε ότι αισθάνεστε ασφαλείς», προέτρεψε ο ειδικός. «Αν είστε με σύντροφο, συζητήστε το πριν δοκιμάσετε μια νέα τοποθεσία και ορίστε σαφή όρια σχετικά με το τι σας κάνει και τι δεν σας κάνει να αισθάνεστε άνετα.»

Δίνει όμως και τρεις συμβουλές για ερωτικές περιπέτειες σε δημόσιους χώρους.

Μην πατάτε στο γρασίδι

Λίγη τριβή μπορεί να προσθέσει διασκέδαση όταν αρχίζετε να παίζετε, αλλά κανείς δεν θέλει να πάθει εγκαύματα από το γρασίδι ή να τσιμπηθεί από μια αόρατη τσουκνίδα. Απλώστε μια κουβέρτα πικνίκ ή κρατήστε μερικά ρούχα πάνω σας για να προστατευτείτε από τα στοιχεία της φύσης.

Διαλέξτε ένα απομονωμένο σημείο

Το τελευταίο πράγμα που θέλετε ενώ κάνετε σεξ στη φύση είναι να σας διακόψουν ή να παραβιάσετε τους νόμους περί δημόσιας αιδούς. Η επιλογή ενός απομονωμένου σημείου είναι απαραίτητη. Αν έχετε κήπο, εκμεταλλευτείτε την απομόνωση (απλά βεβαιωθείτε ότι κανένας από τους γείτονες δεν μπορεί να δει μέσα!)

Ελέγξτε τον καιρό

Το να σας πιάσει η βροχή μπορεί να φαίνεται εξαιρετικά ρομαντικό στις ταινίες, αλλά η πραγματικότητα απέχει πολύ. Ελέγξτε τον καιρό πριν βγείτε έξω. Και αν η πρόγνωση λέει ήλιο, μην ξεχάσετε το αντηλιακό. Κανείς δεν θέλει ηλιακό έγκαυμα μετά το σεξ.