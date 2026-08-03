Αυτοί είναι οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Snapshot Ο Παναθηναϊκός, αν προκριθεί επί της ΤΣΣΚΑ 1948, θα αντιμετωπίσει στα playoffs του Conference League τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας - Χράντετς Κράλοβε στις 20 και 27 Αυγούστου.

Ο ΠΑΟΚ, σε περίπτωση αποκλεισμού από την Άντερλεχτ, θα παίξει στα playoffs του Conference League με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν – Απόλλων Λεμεσού στις 20 και 27 Αυγούστου.

Ο Ολυμπιακός, αν νικήσει τη Ναϊμέχεν, θα αντιμετωπίσει στα playoffs του Champions League τον νικητή του ζευγαριού Μπόντο Γκλιμτ – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με αγώνες στις 18-19 και 25-26 Αυγούστου.

Η ΑΕΚ θα παίξει στα playoffs του Champions League με τον νικητή του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ Αλμάτι στις 18-19 και 25-26 Αυγούστου, με το δεύτερο παιχνίδι εκτός έδρας.

Ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει στα playoffs του Europa League τον νικητή της αναμέτρησης Μακάμπι Τελ Αβίβ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας στις 20 και 27 Αυγούστου, με το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας. Snapshot powered by AI

Τον αντίπαλό του στα playoffs του Conference League έμαθε ο Παναθηναϊκός.

Το τριφύλλι, εφόσον κάμψει την αντίσταση της ΤΣΣΚΑ 1948 στον τρίτο προκριματικό γύρο, θα τεθεί αντιμέτωπο στα playoffs της διοργάνωσης με τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας - Χράντετς Κράλοβε, με στόχο την είσοδό του στην League Phase. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 20 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, 27 Αυγούστου, εκτός έδρας.

Το εναλλακτικό σενάριο του Conference League ξεκαθάρισε για τον ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος έμαθε στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (03/08) τον αντίπαλό του στα playoffs της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης, σε περίπτωση που οι «ασπρόμαυροι» γνωρίσουν τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Συγκεκριμένα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα μονομαχήσει με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν – Απόλλων Λεμεσού. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου στο Γήπεδο της Τούμπας, ενώ η ρεβάνς θα ακολουθήσει μία εβδομάδα αργότερα, στις 27 εκτός έδρας.

Πρωταρχικός στόχος για τον ΠΑΟΚ είναι η πρόκριση επί των Βέλγων και εφόσον τα καταφέρει, θα παραμείνει στο Europa League και στα playoffs θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ Αλμάτι (20 & 27 Αυγούστου), έχοντας όμως το πρώτο παιχνίδι μακριά από την έδρα του.

Έμαθε το μονοπάτι του για τα αστέρια και ο Ολυμπιακός. Εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Ναϊμέχεν, οι «ερυθρόλευκοι» θα τεθούν αντιμέτωποι στα playoffs του Champions League με τον νικητή του ζευγαριού Μπόντο Γκλιμτ – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Εφόσον επιτευχθεί η πρόκριση, το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το διήμερο 18-19 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς που θα κρίνει την πρόκριση στη League Phase θα λάβει χώρα εκτός έδρας στις 25-26 Αυγούστου.

Οι ακριβείς ημερομηνίες και οι ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων αναμένεται να επισημοποιηθούν από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία το αμέσως επόμενο διάστημα.

Τον αντίπαλό της στα playoffs του Champions League έμαθε και η ΑΕΚ. Συγκεκριμένα η Ένωση θα τεθεί αντιμέτωπη με τον νικητή του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ Αλμάτι για την είσοδό της στην League Phase του Champions League Οι πρώτες αναμετρήσεις των playoffs θα διεξαχθούν στις 18 ή 19 Αυγούστου, ενώ οι ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για τις 25 ή 26 του ίδιου μήνα. Η ΑΕΚ βγήκε δεύτερη στην κλήρωση άρα θα παίξει το δεύτερο παιχνίδι στην Allwyn Arena.

Τέος, τον αντίπαλο που θα κληθεί να ξεπεράσει προκειμένου να εξασφαλίσει την είσοδό του στην League Phase του Europa League έμαθε ο Κυπελλούχος Ελλάδας ΟΦΗ. Συγκεκριμένα, οι Κρητικοί θα αντιμετωπίσουν στα playoffs τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, σε ένα ζευγάρι που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Όσον αφορά τις ημερομηνίες των παιχνιδιών, η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στην Κρήτη στις 20 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα ακολουθήσει μία εβδομάδα αργότερα, εκτός έδρας.

Με πληροφορίες από onsports.gr