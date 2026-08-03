Φωτιές: Οι δικαιούχοι, τα ποσά και τα δικαιολογητικά για τη στήριξη των πυρόπληκτων - Τι προβλέπεται

Οι πολίτες των οποίων οι κύριες κατοικίες θα κριθούν ως «ΚΙΤΡΙΝΕΣ» ή «ΚΟΚΚΙΝΕΣ» δύνανται να μισθώσουν κατοικία για τη διαμονή τους ή να φιλοξενηθούν

Παναγιώτης Βελισσάρης

Φωτιές: Οι δικαιούχοι, τα ποσά και τα δικαιολογητικά για τη στήριξη των πυρόπληκτων - Τι προβλέπεται
ΕΛΛΑΔΑ
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Επιδότηση για την προσωρινή στέγαση των πληγέντων από φυσική καταστροφή προβλέπεται με σκοπό την κάλυψη των άμεσων στεγαστικών τους αναγκών, όπως ανακοινώνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, για την προσωρινή στέγαση πληγέντων από φυσική καταστροφή:

- Χορηγείται επιδότηση προσωρινής στέγασης στους χρήστες κύριων κατοικιών, οι οποίες έχουν υποστεί βλάβες από τη φυσική καταστροφή, για την κάλυψη των προσωρινών στεγαστικών αναγκών τους. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης επιδότησης προσωρινής στέγασης καθορίζονται στη με αρ. πρωτ. 67959/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/30.10.2025 (Β΄5926) κοινή υπουργική απόφαση.

Η επιδότηση προσωρινής στέγασης χορηγείται με τη μορφή: «επιδότησης ενοικίου» στην περίπτωση ενοικίασης άλλης κατοικίας στην ίδια ή όμορη Περιφερειακή Ενότητα με την πληγείσα κατοικία ή «επιδότησης συγκατοίκησης» στην περίπτωση φιλοξενίας στην κύρια κατοικία άλλου προσώπου, στην ίδια ή όμορη Περιφερειακή Ενότητα με την πληγείσα κατοικία και ανέρχεται στο 50% της επιδότησης ενοικίου.

- Δικαιούχοι επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης είναι: Οι ιδιοκτήτες ή οι χρήστες δωρεάν παραχωρημένων κατοικιών, με κύρια χρήση, οι οποίες λόγω των βλαβών που υπέστησαν από την φυσική καταστροφή, χαρακτηρίστηκαν από κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ προσωρινά ακατάλληλες για χρήση «ΚΙΤΡΙΝΕΣ» ή επικίνδυνες για χρήση «ΚΟΚΚΙΝΕΣ», οι οποίοι δεν διαθέτουν κενή ή δευτερεύουσα κατοικία σε απόσταση μικρότερη των 25 χλμ. από την πληγείσα κατοικία.

Προϋπόθεση είναι ότι, η πληγείσα κατοικία αποδεδειγμένα κατοικούνταν πριν την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής και αποδεδειγμένα δεν κατοικείται μετά την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής.

[388802] ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)
Εικόνες καταστροφής απο τα καμένα στο Πόρτο Γερμενό. Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)Eurokinissi

Ημερομηνία έναρξης της επιδότησης

Οι πολίτες των οποίων οι κύριες κατοικίες θα κριθούν ως προσωρινά ακατάλληλες για χρήση («ΚΙΤΡΙΝΕΣ») ή επικίνδυνες για χρήση («ΚΟΚΚΙΝΕΣ») δύνανται να μισθώσουν κατοικία για τη διαμονή τους ή να φιλοξενηθούν, με ημερομηνία έναρξης της επιδότησης, την ημερομηνία έναρξης της φιλοξενίας ή μίσθωσης, η οποία δύναται να είναι η επόμενη ημέρα της φυσικής καταστροφής.

Το ύψος της επιδότησης ενοικίου καθορίζεται βάσει του αριθμού των ατόμων που διέμεναν μόνιμα στην πληγείσα κατοικία, χορηγείται σε τρίμηνα και καθορίζεται σε 300Euro/μήνα για ένα (1) άτομο, και προσαυξάνεται κατά 50 Euro/μήνα για κάθε επιπλέον συνοικούντα, έως το ποσό των 500 Euro/μήνα (το αντίστοιχο ύψος της επιδότησης συγκατοίκησης ανέρχεται στο 50% της επιδότησης ενοικίου).

Προσαυξάνεται κατά ένα ο αριθμός των συνοικούντων ατόμων για κάθε χρήστη της πληγείσας κατοικίας που είναι άτομο με αναπηρία, με ανώτερο όριο το ποσό των 500 Euro/μήνα.

Η επιδότηση χορηγείται για ανώτατο χρονικό διάστημα τα δύο έτη για τους ιδιοκτήτες ή για χρήστες δωρεάν παραχωρημένων κατοικιών, για δε τους ενοικιαστές των κατοικιών που υπέστησαν βλάβες έως έξι μήνες και μόνο υπό τη μορφή επιδότησης συγκατοίκησης.

ΚΑΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ
Εικόνες καταστροφής απο τα καμένα στο Πόρτο Γερμενό. Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)Eurokinissi

Μετά την έκδοση σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) οι πληγέντες πολίτες απαιτείται να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση επιδότησης προσωρινής στέγασης στην αρμόδια υπηρεσία της ΓΔΑΕΦΚ εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που θα καθορίζεται στην εν λόγω ΚΥΑ υποβάλλοντας συνημμένα :

* αντίγραφο του Δελτίου Αυτοψίας της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., που εκδόθηκε για την πληγείσα κύρια κατοικία τους,

* φορολογικά έντυπα Ε1, Ε2, Ε9 και ΕΝΦΙΑ τελευταίου φορολογικού έτους των αιτούντων και των συνοικούντων,

* απόδειξη εμπρόθεσμης Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας που αφορά στην ενοικιαζόμενη κατοικία, μετά την πυρκαγιά (σε περίπτωση επιδότησης ενοικίου),

* σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις (έντυπα επισυνάπτονται στο ΦΕΚ 5926/Β/5.11.2025)

* σε περίπτωση ατόμων με αναπηρίες, βεβαίωση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), από την οποία να προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.


*Με πληροφορίες από το ΑΠΕ - ΜΠΕ

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