Φωτιά τώρα στη Λαμπεία Ηλείας: Επιχειρούν 7 αεροσκάφη

Snapshot Ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λαμπεία Ηλείας.

Στην κατάσβεση επιχειρούν 77 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων.

Χρησιμοποιούνται 19 οχήματα και 7 αεροσκάφη για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Παρέχεται συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ. Snapshot powered by AI

Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Λαμπεία Ηλείας, σε δασική έκταση.

Κινητοποιήθηκαν άμεσα και επιχειρούν, 77 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης και της 9ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, και 7 αεροσκάφη.

Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.